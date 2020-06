Veracruz oscurece color al rebasar 5 mil casos de COVID-19; van 769 muertes

El estado cambia de color a nivel nacional, ya que los casos positivos a COVID-19 ascienden a 5,006, distribuidos en 144 municipios de la entidad; 769 pacientes han fallecido, es decir se registraron 24 defunciones de viernes para sábado.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que en el Estado se han estudiado 10,365 casos, de los cuales 3,764, han sido negativos y 1,595 se encuentran en investigación.



743 positivos se consideran actuales, ya que representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas.



El mayor número de casos positivos se encuentran en la zona centro, donde se concentra en 93 por ciento de los casos:



Veracruz 1,899, Coatzacoalcos 564, Poza Rica 400; Boca Del Río 222; Minatitlán 219; Tuxpan 117; Córdoba 112; Xalapa 100; Cosoleacaque 86; Medellín 82; Orizaba 72; Papantla 71; Cosamaloapan 60; Coatzintla 52; San Andrés 41; Alvarado 40; Tihuatlán 39; Fortín 34; Nanchital 31; Las Choapas y Martínez de la Torre 29 cada una; La Antigua y Perote 28 cada una; Agua Dulce 27; Tierra Blanca 26; Jáltipan 22; Acayucan 21; Río Blanco y Santiago Tuxtla 19 cada una; Manlio Fabio Altamirano 17; Ixtaczoquitlán 16; Lerdo de Tejada 14; Pánuco y Úrsulo Galván 13 cada una; Emiliano Zapata, Isla, Ángel R. Cabada y Naranjos de Amatlán 12 cada una; Álamo Temapache, Coatepec e Ixhuatlán del Sureste 11 cada una.



El 7% de los casos confirmados restantes, se ha expandido a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado:



Amatlán, Coacoatzintla, Misantla, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan 10, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo, Cuitláhuac y Pueblo Viejo 9, Cerro Azul, Huatusco, Jamapa, Playa Vicente, Tantoyuca y Tres Valles 8, Cazones de Herrera, Xico, 7, Mariano Escobedo, Nogales, Puente Nacional, José Azueta, Tlacotalpan y Villa Aldama 6.



Hueyapan de Ocampo, Moloacán, Oteapan, Paso del Macho, Paso de Ovejas y Sayula de Alemán, 5, Actopan, Atoyac, Camerino Z. Mendoza, Chacaltianguis, Espinal, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlancillo y Jalacingo, 4, Acula, Acultzingo, Atzacan, Chalma, Chocamán, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, La Perla y Tezonapa con 3 casos positivos cada uno.



Mientras que Amatitlán, Atzalan, Banderilla, Catemaco, Comapa, Coscomatepec, Cotaxtla, Coyutla, Chiconquiaco, Chinameca, Chontla, Ignacio de la Llave, Juan Rodríguez Clara, Maltrata, Oluta, Omealca, Rafael Lucio, Soledad Atzompa, Tecolutla, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Totutla, Uxpanapa y Yanga se mantienen con dos casos confirmados.



Los municipios donde solo hay un caso positivo son los siguientes: Altotonga, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Coxquihui, Cuichapa, Chinampa de Gorostiza, Filomeno Mata, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Jilotepec, Magdalena, Mecayapan, Miahuatlán, Naolinco, Nautla, Ozuluama, Pajapan, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, San Rafael, Soconusco, Soteapan, Tamalín, Tepetlán, Tatahuicapan, Texhuacán, Vega de Alatorre, Las Vigas, Zaragoza y Zongolica.



Explicó que 2,740 de los pacientes positivos a COVID-19 se consideran recuperados del padecimiento; 1,497 aún permanecen en vigilancia y 769 han fallecido, residentes de 90 municipios del estado.



Veracruz 248, Coatzacoalcos 108, Poza Rica 77, Minatitlán 41, Boca del Río 21, Papantla y Tihuatlán 16, Cosoleacaque 15, Medellín y Nanchital 12, Coatzintla y Xalapa 10, Córdoba 9, Agua Dulce, Manlio Fabio Altamirano y San Andrés Tuxtla 8, Tuxpan 7, Acayucan y Las Choapas 6, Alvarado, Ixhuatlán del Sureste, Martínez de la Torre y Perote 5.



Jáltipan y Jamapa 4, Ángel R. Cabada, La Antigua, Cazones, Fortín, Orizaba, Playa Vicente, Santiago Tuxtla, Soledad de Doblado y Tierra Blanca 3; Ayahualulco, Cerro Azul, Chalma, Coatepec, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Isla, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misantla, Moloacán, Naranjos, Pánuco, Paso de Ovejas, Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo y Tezonapa con dos defunciones cada uno.



Los municipios donde solo se registra una defunción son los siguientes: Álamo, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Chinampa de Gorostiza, Coacoatzintla, Comapa, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Mecayapan, Nogales, Oteapan, Pajapan, La Perla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Soteapan, Tecolutla, Tepetlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlapacoyan, Totutla, Tres Valles, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico y Yanga.



El 43% de las defunciones ocurrieron en pacientes mayores de 65 años; con antecedente de alguna comorbilidad, dentro de lo más frecuentes hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, entre otras; o algún factor de riesgo como tabaquismo.



No obstante, el 57% restante, se dio en personas más jóvenes en rangos desde 26 hasta 64 años; y aún en aquellas aparentemente sanas.



La funcionaria estatal explicó que los casos positivos a COVID-19 continúan predominando en hombres quienes aportan el 61%, la tercera parte restante en mujeres.



En ambos, los casos positivos se dan en los diferentes grupos de edad, desde 1 hasta 100 años, lo que indica que la enfermedad puede ocurrir en cualquier persona independientemente de la edad.



“Por lo que es importante no exponerse a contagiarse, ya que si te enfermas pueden infectar a tus familiares y amigos; de ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio”, expuso.



En este sentido, asentó que los casos positivos se incrementan cada día y la transmisión comunitaria se va expandiendo en diferentes partes de la entidad, “por lo que es muy importante que no aflojemos”.



A decir de Dulce María Espejo, aun se puede modificar la tendencia y lograr que los casos sean menos, “evitemos los movimientos de población al interior de las localidades y de una población a otra; así limitaremos la propagación de la enfermedad”.