Veracruz perderá un distrito electoral federal; Xalapa ya no se dividiría en dos

Al aclarar que están partiendo de ceros en la nueva distritación electoral federal, el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), en Veracruz, Sergio Vera Olvera, señaló que “tal vez” Xalapa se queda con una sola demarcación, mientras que es un hecho que el Estado pasa de tener 20 a tener 19 distritos.Señaló que esto se debe a la movilidad poblacional que es normal en el país, donde las personas deciden irse a otra Entidad en búsqueda de mejores oportunidades de vida, por lo que los polígonos (espacio territorial de cada distrito) se reconfigurarán.“Es borrón y cuenta nueva, no es quitar uno y llévate uno (…) son 8 millones de habitantes (en Veracruz), es hacer una media, para sacar el promedio de cuántos habitantes tiene que tener cada polígono, no hablo de distritos, hablo de polígonos, ni siquiera hablo de cabeceras distritales, porque pueden moverse”, manifestó en entrevista.Por ello, acotó que Xalapa actualmente tiene dos distritos federales, con la nueva distritación, significará dividir los 8 millones de habitantes entre 19, ya no entre 20 distritos que tendrá Veracruz para 2024.“Y a Xalapa tal vez le alcance para un sólo distrito pero en un supuesto, porque a lo mejor todo lo que es Emiliano Zapata y todo eso conforma otro distrito pero necesitamos saber cuál es el modelo matemático que se va a aplicar”, puntualizó.Recordó que desde el 2014, con la Reforma Constitucional en materia Electoral, corresponde al INE hacer la configuración de los distritos electorales federales y locales una vez se conocen los resultados del censo de población y vivienda que realiza el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).“Los distritos electorales es la forma de transferir la voluntad popular en un representante en la Cámara de Diputados, por lo tanto esos polígonos que se conforman a nivel nacional obedecen al número de habitantes que tiene el territorio”, expuso.Precisó que conforme al número de personas que hay en el país, cada uno de los 300 distritos electorales federales deberá tener en promedio 320 mil mexicanos.El vocal del RFE manifestó que si bien Veracruz pierde una demarcación federal, a nivel local seguirá teniendo 30, porque así se estableció en la Constitución del Estado, enfatizando que podría darse un reacomodo de las cabeceras distritales.“Sí va a haber una reconfiguración del polígono al interior de cada uno de los distritos, siguiendo este mismo principio, tenemos que equilibrar cada uno de los 30 distritos, que tengan el mismo número de población a su interior”, ahondó.Aclaró que la nueva distritación corresponde a un ejercicio técnico, no político, por lo que negó que se lleguen a acuerdo con las diferentes fuerzas partidistas para ver cómo quedan conformados.“Iremos aglutinando municipios completos donde se pueda y conformar los polígonos dependiendo de la población con que se tiene; además, tenemos que consultar a los pueblos originarios e indígenas que queden integrados dentro de un mismo distrito. En lo que resta del año tendremos que hacer un foro de consulta estatal”, comentó.En cuanto a los plazos para tener lista la nueva configuración de los distritos federales y locales, comentó que el primer escenario se tendría para marzo de 2022 y antes del 2023 ya se deberían conocer los distritos y sus cabeceras.“Porque en 2024 se estará aplicando la nueva distritación, es un mandato constitucional que se tiene que hacer y estamos en eso, lo primero que tenemos que hacer son los foros de consulta y en las sesiones de la Comisión de Vigilancia, donde están los partidos, estaremos informando pero no participan”, refirió.