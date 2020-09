Veracruz pide a Federación no desaparecer Escuelas de Tiempo Completo

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) hizo una petición formal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que la Subsecretaría federal de Educación Básica no desaparezca el programa que contempla el presupuesto para las Escuelas de Tiempo Completo.



El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, recordó que una vez que se plantee el retorno a las clases presenciales, los mil 56 planteles de Tiempo Completo que se ubican en la entidad, requerirán de recursos para operar.



Y es que tan sólo este programa en Veracruz destina un presupuesto de operación de 300 millones de pesos, para las diversas necesidades que contempla este esquema educativo donde los menores estudiantes reciben alimentación.



“Yo mandé un oficio a la Federación en el que solicito como tal al Subsecretario de Educación Básica que no desaparezca; para nosotros es complicado, estamos hablando de que son 300 millones de pesos los cuales se manejan aquí en el estado de Veracruz”, puntualizó.



De igual modo, reconoció que el Gobierno de la República respalda a Veracruz por lo que solicitó a la autoridad educativa federal analice el tema, pues si bien están conscientes de que durante la pandemia por COVID-19 no hay clases presenciales, cuando se retorne a la nueva normalidad y a clases presenciales, el recurso será necesario.



“Vamos a ver cómo va a quedar esta situación respecto a las Escuelas de Tiempo Completo y más que nada hasta que no desaparezca, o sea, un reajuste, porque si bien también es recurso y dinero que ahorita no estamos ocupando será necesario cuando se regrese a clases presenciales”, concluyó.