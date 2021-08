El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, planteará prolongar el regreso a clases en la zona de impacto del huracán Grace.



Refirió que este martes la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, estará en Veracruz como parte de la agenda federal, por lo que aprovechará su visita para plantearle un desfase en el retorno.



“Le vamos a plantear que exista un desfase (en el inicio del ciclo escolar), en la zona de impacto (del huracán), ella lo va a pensar, (…) va a entender y se va a diferir que el regreso a clases”, dijo.



El tiempo en que se prolongaría el regreso a las aulas, así como en cuáles municipios se realizará esta acción, está por definirse, dijo al añadir que “es un hecho que sí se va diferir”.



Detalló que la idea es que la zona donde los maestros y alumnos no estarían obligados a regresar a las aulas el próximo 30 de agosto, abarque desde Martínez de la Torre a Álamo y de la costa a la sierra del Totonacapan y parte de la Huasteca.



“Sabemos que ella es una persona sensible y va a entender la situación de esta región”, señaló el gobernador al comentar que una vez dialogando con ella se dará a conocer el lapso y número de escuelas en las que se aplique dicha medida especial.



“Es un hecho que si se va a diferir, pero cuánto tiempo, lo vamos acordar con ella en toda esta región, estamos hablando de la zona, que está por definirse que tal vez sea de Martínez de la Torre a la zona de Álamo en esa región (…) ya definiremos que municipios exactamente comprende esta zona”, expuso .



Cabe recordar que este domingo, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, adelantó que los planteles que resultaron con daños en su infraestructura tampoco regresarían a las aulas, los demás sí.



“Situaciones extraordinarias como por ejemplo ésta (la escuela Adalberto Tejeda en Xalapa que se inundó), se entiende que no dará tiempo de regresar el día 30, pero de ahí en fuera, todas las demás escuelas el regreso es total para los docentes y personal administrativo”, precisó el titular de la SEV este domingo.