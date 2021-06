Veracruz pone freno a clases en municipios que no estén en semáforo verde

Los municipios que retrocedieron del semáforo COVID verde a otro color ya no podrán regresar a clases presenciales hasta que el Estado nuevamente vuelva a la clasificación de “riesgo bajo” por la pande, infirmó el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.



Pese a lo anterior, el Ejecutivo se dijo confiado de que la entidad no siga repuntando el virus, es decir, que no pase ahora a color naranja o rojo, luego de la Federación determinara que la entidad estará en amarillo —riesgo medio— del próximo 7 al 21 de junio.



Sobre el aumento de trasmisiones, el Ejecutivo dijo que esto puede deberse a que hubo un exceso de confianza, no obstante, apuntó que no se han incrementado las hospitalizaciones, las cuales han ido a la baja.



Adelantó que este lunes dará un informe detallado sobre la situación de la pandemia en la entidad e hizo un llamado al titular de la secretaría de Educación, Zenyazen Escobar García, para que se suspenda el regreso a clases presenciales en donde sea necesario.



“Vamos a volver a llamar, a convocar, a seguir ciudadano la sana distancia, No fue tanto el puntaje (sobre indicadores de la pandemia) que estaba en 7, subió en 8 y terminó en 9; de 7 saltó a 9, por lo tato estamos todavía para recuperarnos al verde.



“Yo creo que aquí fue un poco la confianza, pero lo bueno es que la ciudadanía se ha sabido comportar y yo creo que vamos fácilmente a retomar otra vez el camino de este semáforo epidemiológico en donde podamos seguir con las actividades que podamos”, dijo.



Al acudir a emitir su voto en Xalapa explicó que sólo si Veracruz está en semáforo verde a nivel estatal los municipios con clasificación amarilla podrían tener clases presenciales si así lo deciden los profesores y los padres de familia.



“Solamente los más de 170 municipios que están en verde seguirán en la estrategia de decidir si regresan presencialmente o se mantienen mixtos o finalmente se quedan a distancia.



“Hay confianza porque recuerden que también nosotros aceleramos el Plan Nacional de Vacunación, eso es muy importante, yo lo insistí mucho, nos coordinamos bastante bien con la Federación para que se avanzara en el sector de 50 a 59 años de manera que fuéramos cubriendo los sectores más vulnerables.



Argumentó que pasar de semáforo verde a amarillo puede deberse al número de contagios y también la ponderación que se hace en el crecimiento de los contagios, pero la ocupación hospitalaria no ha subido.



“La ocupación hospitalaria sigue a la baja por fortuna y también la mortalidad va a la baja, entonces creemos que vamos a poder regresar, pero sí el exhorto a la ciudadanía sigue siendo que no olvidemos que estamos en pandemia y que debemos ir cuidando las medidas sanitarias”.