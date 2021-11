Veracruz registró 59 nuevos casos de COVID-19 y 32 muertes en 24 horas

La Secretaría de Salud (SS) confirma 123 mil 381 (+59 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 268 mil 937 estudiados.En lo referente a contagios más recientes, se consideran activos 183 positivos y 213 sospechosos. Durante la emergencia sanitaria suman ya 108 mil 481 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 180.La dependencia contabiliza 14 mil 720 (+32 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 943 han sido de hombres y 5 mil 777 de mujeres; además, la dependencia reporta 132 mil 508 resultados negativos y 13 mil 048 sospechosos acumulados.Plan de Vacunación para RezagadosLos mayores de 18 años que aún no se han inmunizado, deben estar pendientes de las jornadas que continúan en varios municipios de 08:00 a 13 horas; asimismo, para quienes por alguna razón no acudieron por su segunda dosis cuando fueron programados.24 de noviembreAtzalan.Chicontepec.Jilotepec.Lerdo de Tejada.Saltabarranca.Tepatlaxco.Totutla.24 y 25 de noviembreÚrsulo Galván.25 de noviembreActopanPlan Nacional de VacunaciónEn cuanto al grupo de 18 años y más que requiere la segunda dosis para tener su esquema completo, el calendario es el siguiente.24 de noviembreÁlamo.Minatitlán.Pánuco.Tantoyuca.24 y 25 de noviembrePapantla.Feria de la Salud en las Altas MontañasTal como estaba contemplado, el avance en la vacunación por grupos de mayor a menor riesgo -siempre considerando la cobertura universal- ha sido significativo gracias al Plan Nacional de Vacunación, el Plan de Vacunación para Rezagados y la Feria de Salud en las Altas Montañas, esta última dirigida a los pueblos originarios que a razón de usos y costumbres no se inocularon, explicó el titular de la SS, Roberto Ramos Alor.La Feria de Salud, realizada del 17 al 20 de noviembre en las comunidades Tepexpan y Teotlalco (Soledad Atzompa) no sólo contempló la aplicación del biológico anticoronavirus, sino también llevar servicios médicos completos.Detalló que en esos días 6 mil habitantes de al menos 25 localidades fueron beneficiados con consultas de ginecología, pediatría, medicina interna, psicología, odontología y generales; así como servicios de laboratorio, ultrasonidos, electrocardiogramas, nutrición y farmacia.También atendieron lo referente al cáncer en mujeres y hombres, detección y prevención de diabetes, medicina tradicional y fomento sanitario. El secretario agradeció a la SEV por el espacio facilitado en una escuela donde se llevó a cabo una de las ferias.A su vez, la Secretaría de Gobierno (SEGOB), mediante las Brigadas Itinerantes del Registro Civil, expidió actas de nacimiento y registros extemporáneos, efectuó rectificaciones administrativas, altas en sistema y dio asesoría jurídica.El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS) promovió el trabajo artesanal y la cocina tradicional; mientras que la Secretaría de Bienestar trabajó en lo relacionado con programas y apoyos sociales.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!