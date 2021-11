Veracruz reportó 61 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas

La Secretaría de Salud (SS) confirma 123 mil 093 (+61 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 266 mil 568 estudiados.Tocante a contagios más recientes, se consideran activos 159 positivos y 177 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria ya son 108 mil 316 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 156.La dependencia contabiliza 14 mil 621 (+ 18 nuevos) fallecimientos, de los cuales 8 mil 888 han sido de hombres y 5 mil 733 de mujeres; además, reporta 130 mil 430 resultados negativos y 13 mil 045 sospechosos acumulados.Plan de Vacunación para RezagadosLos mayores de 18 años que no recibieron su dosis cuando correspondía, tienen que presentarse de 08:00 a 13:00 horas en las siguientes cabeceras municipales:Del 18 al 20 de noviembreSoledad Atzompa: Feria de Salud, cabecera municipal; brigadas itinerantes estarán en la localidad Tepexpan los días 17 y 18, en Teotlalco 19 y 20.18 de noviembreAcayucan.Camarón de Tejeda.Cerro Azul.Coxquihui.Isla.Papantla.19 de noviembreCosoleacaque.Hueyapan de Ocampo.Jalacingo.Naranjos.Soteapan.Teocelo.Zozocolco.Con el fin de evitar la divulgación de datos erróneos sobre el coronavirus, es importante consultar siempre las fuentes oficiales; si bien muchas personas comparten noticias sobre el virus y cómo protegerse, no todo es correcto, precisó el director de Salud Pública, Salvador Beristaín Hernández.Igualmente, llamó a no generar paranoia, miedo y estigma, lo cual provocaría que quienes no tengan protección terminen por dañarse a sí mismos o a otros, producto de la desinformación.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!