Veracruz repudia el racismo, honramos a pueblos originarios: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que en Veracruz se repudia el racismo, no se profesa el clasismo y se honra a todos los pueblos originarios.Al subir a la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones durante la Sesión Solemne para galardonar a Luis Antonio Rodríguez Pulido con el premio Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, el Ejecutivo afirmó que este reconocimiento es “un llamado a preservar nuestra cultura ancestral, a vivirla y disfrutarla”.García Jiménez calificó como un acierto de la actual LXVI Legislatura otorgar este reconocimiento a Rodríguez Pulido, por honrar a quien surge del pueblo y de abajo.“De mirar al pueblo, al pueblo de abajo, de honrar al que surge desde allá abajo y no solamente el admirar y aplaudir a las élites económicas; es una marcada diferencia, por eso me da mucho gusto que esta es la segunda vez que se enaltece a alguien que surge de muy abajo y que pertenece a nuestros pueblos originarios, muchas felicidades y muchas gracias”.