Veracruz, sede de Cumbre Diplomática de Negocios

Veracruz es sede de la “Cumbre Diplomática de Negocios Veracruz 2021", en la cual participan embajadores y consejeros comerciales de 8 países de América Latina, así como Pakistán, con la finalidad de acercamientos con empresarios locales.El presidente de CANACINTRA en Veracruz, Félix Martínez Álvarez, señaló que es la primera ocasión que se lleva a cabo un encuentro de esta naturaleza y servirá para que los diplomáticos conozcan los negocios que se pueden generar en Veracruz y se facilite el intercambio de información con los empresarios de los países que representan."Se trata de hacer una sinergia entre varios países, representados por sus Excelentísimos Embajadores, Cónsules y representantes de Cámaras Comerciales. La Cumbre Diplomática tiene buen éxito y lo que queremos hacer es que cada año nos reunamos, que los empresarios representados por CANACINTRA tengan esa sinergia de poder colaborar con todos los países".Las áreas de inversión en las que están interesados en conocer de Veracruz son en la industria turística, agrícola, industrial y portuaria.Además del acercamiento con el sector empresarial con mesas de negocios, también estarán conociendo los proyectos que se desarrollan en el Instituto Tecnológico de Boca del Río y de Orizaba.“Recién estamos iniciando trabajos, venimos con una delegación muy completa, no sólo representa a América Latina y Caribe, también tenemos socios extra regionales como la encargada de comercio de la Embajada de Pakistán. Intercambio entre el país y México pero si no tenemos a los empresarios, a las cámaras empresariales, los negocios no se van a hacer”, Aníbal Fernández Cabral, embajador de Uruguay.Participan los embajadores de Uruguay, Belice, Bolivia, Panamá; Consejeros de Comercio y Economía de Panamá; Pakistán; presidente de CANACO Panamá y Cónsul de Guatemala.