Veracruz, séptimo de los 16 Estados con mayor informalidad laboral

Al tercer trimestre de este año, el Estado de Veracruz se ubicó como el séptimo de los 16 Estados de la República Mexicana que registraron el mayor incremento en informalidad laboral, con el 64.7 por ciento, cuando la media nacional fue del 51.8 por ciento, de acuerdo con datos de la organización “México, ¿Cómo Vamos?” (MCV).Tres meses antes, al segundo trimestre de este año, eran 17 las entidades federativas con alta informalidad laboral y de entre ellos, Veracruz era el octavo, con 62.6 por ciento.La informalidad en México es un foco rojo que impide garantizar el cumplimiento de los mismos derechos laborales a más de la mitad de los trabajadores del país, expuso MCV.En el documento, “La informalidad laboral Marco conceptual y metodológico Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), se indica que el sector informal “son empresas privadas no incorporadas, esto es, empresas pertenecientes a individuos u hogares que no están constituidas como entidades legales separadas de sus dueños y para las cuales no se dispone de una contabilidad completa que permita la separación financiera de las actividades de producción de la empresa de otras actividades de sus dueños”.En reciente informe, la organización “México, ¿Cómo Vamos?” dio a conocer que las entidades federativas con alta informalidad laboral por arriba de la meta nacional del 51.8 por ciento fueron al tercer trimestre de este año:- Oaxaca, con el 73.8 por ciento- Guerrero, con el 71.4 por ciento- Hidalgo, con el 69.4 por ciento- Tlaxcala, con el 69 por ciento- Chiapas, con el 67.2 por ciento- Puebla, con el 66.3 por ciento- Veracruz, con el 64.7 por ciento- Morelos, con el 64.6 por ciento- Michoacán, con el 58.3 por ciento- Tabasco, con el 58.2 por ciento- Nayarit, con el 56.4 por ciento- Yucatán, con el 57.9 por ciento- Campeche, con el 55.9 por ciento- Estado de México, con el 55.1 por ciento- Guanajuato, con el 53.8 por ciento- Zacatecas, con el 52.9 por ciento- Guanajuato, con el 53.0 por cientoAl tercer trimestre del año, el estado de San Luis Potosí abandonó el grupo de entidades federativas con el mayor porcentaje de Informalidad Laboral, por arriba de la meta nacional del 51.8 por ciento.Por otra parte, los Estados de la República Mexicana con la menor informalidad laboral al tercer trimestre del año de acuerdo con datos de la organización “México, ¿Cómo Vamos?” son:- Chihuahua, con 31.5 por ciento, cuando la meta nacional era 51.8 por ciento- Baja California Sur, con 35.3 por ciento, cuando la meta nacional era 51.8 por ciento- Coahuila, con 35.3 por ciento, cuando la meta nacional era 51.8 por ciento- Nuevo León, con 36.1 por ciento, cuando la meta nacional era 51.8 por ciento- Baja California, con el 37.6 por ciento, cuando la meta nacional era 51.8 por ciento.