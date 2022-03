Veracruz, sin daños relevantes tras sismo de 5.7 grados: Cuitláhuac

No se tiene ninguna novedad relevante hasta el momento, no hay lesionados ni afectaciones por el sismo de la mañana de este jueves que tuvo como epicentro Isla, Veracruz, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.A través de sus redes sociales, el Mandatario reportó que después del monitoreo preliminar del temblor que registró el Servicio Sismológico Nacional con epicentro en Isla, no hay daños relevantes.Refirió que en las zonas industriales de Coatzacoalcos y Minatitlán, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, las hidroeléctricas y la Capital del Estado, entre otras regiones, también se mantienen sin afectaciones importantes.Por último, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y destacó que seguirá el monitoreo de las dependencias estatales y federales.“No se tiene reporte de personas lesionadas ni afectaciones. Se mantiene el monitoreo con fuerzas de tarea de los tres órdenes de Gobierno, realizando diversas evacuaciones precautorias en varios inmuebles”, publicó la Secretaría de Protección Civil.