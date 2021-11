Veracruz sin fallecimientos por COVID en última jornada; reportan sólo 23 nuevos casos

La Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 607 (+23 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 262 mil 912 eventos analizados.Tocante a contagios activos hay 271 positivos y 165 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria se han recuperado 107 mil 811 pacientes y permanecen en vigilancia 270.Este lunes 8 de noviembre no hubo fallecimientos e igual reporte se tuvo el día anterior, domingo. Por otra parte, en la cifras acumuladas, la dependencia reporta 127 mil 306 resultados negativos y 12 mil 999 sospechosos acumulados.Plan Nacional de Vacunación- Segunda dosis al grupo de 18 a 29 años09 y 10 de noviembre:Martínez de la Torre.Del 09 al 11 de noviembre:CórdobaDel 10 al 12 de noviembre:Orizaba.Tuxpan.Plan de Vacunación para RezagadosSi aún no te has vacunado esta es tu oportunidad, acude por tu unidosis CanSino en las siguientes fechas, de 08:00 a 13:00 horas.09 de noviembreÁngel R. Cabada: cabecera municipal y localidades Luis Valenzuela, Los Lirios, Chonegal, El Porvenir y Tecolapan.Atoyac, Coatzintla y Tihuatlán: cabeceras municipales.Río Blanco: cabecera municipal y localidades Tenango, Vicente Guerrero y la colonia Modelo.Pánuco: cabecera municipal y localidades Oviedo, Aquiles Serdán y Exhacienda Chitón.Naranjos y Tamiahua: cabeceras municipales y localidades Zapotal, Tampache y Kilómetro 22.10 de noviembreTempoal: cabecera municipal y localidades Vega Rica, Cruz de Palma y La Central.Agua Dulce, Alvarado, Ixtaczoquitlán, Gutiérrez Zamora y Texcatepec: cabeceras municipales.El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, explicó que en los municipios donde habrá inmunización de rezagados también se atenderá a quienes no hayan ido por la siguiente dosis; por ejemplo, si no tienen la segunda de AstraZeneca pueden solicitarla para completar su esquema, mostrando el comprobante de la primera.Indicó que este año, con el reforzamiento de los planes de vacunación y gracias a las medidas sanitarias, miles de personas salvaron la vida y también disminuyeron contagios y hospitalizaciones; sin embargo, el virus continúa presente.Por lo anterior, exhortó a seguir firmes en la batalla contra la enfermedad, “aún no ha terminado, pero estamos seguros de que vamos a ganar; la salud es prioridad para los gobiernos Federal y Estatal, está demostrado con hechos y resultados claros que pueden ser verificados por la población en las plataformas nacionales”, dijo.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!