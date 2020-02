Veracruz. Subejercicio del gasto: el reposo inútil del dinero público

El Gobierno del Estado de Veracruz incurrió en un amplio y preocupante Subejercicio Presupuestal durante 2019, el cual alcanza un monto de 4,039 millones de pesos (mdp) correspondiente a recursos no ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado.A pesar de que estos montos aparecen en el Documento oficial que tiene por nombre “4º informe trimestral del Gasto Público” del Gobierno del Estado de Veracruz de diciembre de 2019, (elaborado por la Sefiplan), esta misma autoridad y otros funcionarios han afirmado a los medios que no existe dicho subejercicio.Sin embargo, lo hay, aunque lo nieguen, por cuatro razones básicas:Primero, porque así aparece clasificado por la autoridad correspondiente en un documento oficial. Se entiende que si los montos clasificados como “subejercidos” no están incluidos en el rubro de “gasto devengado” no se han utilizado ni existe aún una obligación de pago futura a favor de terceros.Segundo, porque es un hecho reconocido por la propia autoridad, que no gastó el monto de recursos públicos autorizado en el período correspondiente.Tercero porque no ha cumplido las metas establecidas.Cuarto, porque aún no cuenta con el compromiso formal de su ejecución (no lo ha “devengado”). Es decir, es un dinero que no ha sido utilizado y no está comprometido su uso. Reposa inútil en las arcas públicas. (Véase la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 2º).El subejercicio se distribuye de la siguiente manera: Un total de 2,062 mdp corresponde a recursos no utilizados por los Organismos públicos descentralizados mientras que 1,977 mdp es dinero no ejercido por las dependencias de Poder Ejecutivo.En cuanto a la forma en que se aplican los recursos, la mayor cantidad de recursos no ejercidos corresponde a fondos federales que pertenecen al rubro de “Gasto Etiquetado”. En este caso se trata de un monto de 3,327 mdp. Estos recursos tienen la particularidad de que, si no se gastan en el año fiscal para el que fueron presupuestados, deben ser devueltos a la Federación, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera, que en su Artículo 17 señala que las Entidades Federativas, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos. Esto significa que, por no haber gastado el dinero transferido, el Gobierno de Veracruz deberá regresar a la Federación 3,327 mdp.En este sentido se observa que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es la dependencia que más recursos deberá devolver a la federación pues incurrió en un subejercicio de gasto etiquetado por un monto de 1,116 mdp. Lo mismo sucede con el DIF, el cual al incurrir en un subejercicio de 730 mdp, deberá devolver esa cantidad a la federación. Es el mismo caso del Instituto de Espacios educativos cuyo subejercicio fue de 498 mdp, Servicios de Salud con 230 mdp y Secretaría de Desarrollo Social con 179 mdp.En un análisis por dependencia del Poder Ejecutivo incluyendo tanto el subejercicio en el Gasto Etiquetado como en el No Etiquetado, se observa que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas incurre en un enorme subejercicio, al no gastar un total de 1,443 mdp (1,116 mdp Etiquetados y 327 mdp “No Etiquetados”) lo que equivale a no haber ejercido el 58% de su presupuesto aprobado. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social dejó sin utilizar 217 mdp; la Secretaría de Finanzas y Planeación incurre en un subejercicio de 122 mdp, mientras que la Secretaría de Protección Civil dejó de ejercer 84 mdp y la SEDARPA incurrió en un subejercicio por un total de 74 mdp.En cuanto a los organismos públicos descentralizados es notorio el subejercicio del DIF por un monto de 733 mdp y el del Instituto de Espacios Educativos por 514 mdp. Asimismo, incurrieron en subejercicio presupuestal los Servicios de Salud por un total de 398 mdp, la CAEV por 265 mdp, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente por 79 mdp y el Instituto de la Vivienda por 68 mdp.Los recursos públicos no utilizados para los propósitos indicados representan una oportunidad perdida para los veracruzanos. Es dinero destinado a impulsar el desarrollo del Estado que no se gastó y por ello dejó de contribuir al mejoramiento del bienestar de millones de veracruzanos. En una palabra, el subejercicio acrecienta el malestar en Veracruz.