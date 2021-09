Veracruz tiene 2 mil 383 enfermos activos de COVID-19; acumula 113 mil 674 contagios

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 113 mil 674 (+ 558 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 237 mil 16 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 2 mil 383 y sospechosos 571. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 97 mil 914 pacientes y están en vigilancia 2 mil 733.Los fallecimientos suman 13 mil 027 (+36 nuevos); se contabilizan 110 mil 441 resultados negativos y 12 mil 901 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónRecuerda que es muy importante vacunarnos a fin de reducir las transmisiones y la mortalidad. Las jornadas de inmunización continuarán como sigue:Segunda dosis para el sector de 40 años y más19 de septiembreHidalgotitlán.Medellín.Tuxtilla.Yanga.20 de septiembreApazapan.Jalcomulco.Soteapan.Tatahuicapan.Tlaltetela.Del 20 al 22 de septiembreTlapacoyan.Segunda dosis para el sector de 30 años y más19 de septiembreLa Antigua (sede Cardel), Paso de Ovejas, Puente Nacional y Úrsulo Galván.Orizaba.20 y 21 de septiembreLas Choapas.Las autoridades exhortan a conductores y concesionarios del transporte público a fortalecer las medidas sanitarias para frenar las transmisiones del SARS-Cov-2.Recuerda que, aunque estés vacunado siempre debes utilizar cubrebocas y asearte las manos constantemente, más aun cada que manipules dinero; no viajes si hay síntomas de afección respiratoria; lávate bien las manos al salir y regresar de casa.No utilices las bancas de las paradas, de manera que no toques las superficies que pueden estar contaminadas; antes de abordar procura tener el monto exacto para el pago y evita con esto el intercambio de efectivo.Durante el trayecto no ingieras alimentos y utiliza gel antibacterial con la frecuencia que sea necesaria; dentro de la unidad mantén la sana distancia; no converses con otros pasajeros ni te sujetes de los tubos con la mano que más usas.Consulta el Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al 800 012 3456 en caso de síntomas y acude al hospital más cercano por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!