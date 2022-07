Veracruz tiene un pez que cambia de sexo para sobrevivir

El Killis Millerichthys Robustus, una especie de pez endémica de los cuerpos de agua presentes en Veracruz y Oaxaca, es protagonista de un descubrimiento realizado por investigadores nacionales que da pauta a un amplio campo de estudio para el análisis de la biodiversidad y el comportamiento ecológico en la entidad.El investigador y científico egresado de la UAM, Omar Domínguez Castañedo, posdoctorante de Ciencias Biológicas, ha dedicado gran parte de su pasión académica a la observación sistemática del comúnmente conocido “Almirante mexicano”, llamado en el resto del mundo como “Rivulus mexicano”.Castañedo dio cuenta de la increíble habilidad que estas criaturas marinas tienen para garantizar la conservación de su especie; de acuerdo con el análisis científico, se descubrió que estos peces cambian de sexo cuando la población de ejemplares machos se ve sobrepasada por las hembras.De acuerdo al artículo Protogynous functional hermaphroditism in the North American annual killifish, Millerichthys robustus , publicado en la revista especializada Nature, esta capacidad llamada “hermafroditismo secuencial protógino” refiere a una transición de hembra a macho que se presenta cuando las condiciones ecológicas resultan amenazantes, principalmente durante los periodos más intensos de sequía.En épocas secas, tiempo que se considera el fin de su temporada activa, cuando el acelerado ciclo de vida de estos peces alcanza su madurez sexual, persiste una desproporción desigual de sexos que necesita garantizar la reproducción.De manera que las hembras detonan su instinto de supervivencia y se convierten en machos a través de un veloz proceso, para producir embriones que permanezcan en lo más profundo de la zona, en animación suspendida, y resistan el periodo más complicado de la sequía para eclosionar posteriormente de manera segura.Con esta capacidad, se dice que los cardúmenes de “Almirantes mexicanos” esparcidos por las aguas dulces de Veracruz logran su éxito biológico al mantener la actividad reproductiva, pues es una especie considerada en riesgo de extinguirse.No obstante, el artículo señala que aún no se tienen los datos suficientes para saber si se trata, efectivamente, de una especie directamente afectada, en amenaza, o solamente vulnerable. Por lo que en lo referente a su estatus de riesgo, dicha posibilidad de extinguirse no se concibe como obra de la mano humana, pues aparentemente tal condición es parte de su propia naturaleza.Este descubrimiento ancla sus inicios en el 2014, año en que Domínguez Castañedo percibió los primeros rasgos del peculiar cambio de sexo. En ese entonces el investigador decidió no prestarle mucha importancia, pues en el estudio de la vida marina resulta común dar con indicios de hermafroditismo en varias especies de peces.Sin embargo, dicho comportamiento hermafrodita había sido encontrado generalmente en especímenes de agua salada, siendo que el 95% de ejemplares descubiertos con dicha habilidad pertenecen a este grupo; en el caso de especies de agua dulce, por otro lado, la presencia de estos rasgos se debe a anomalías de la naturaleza, pues aunque pudieran presentarse señales de hermafroditismo se trata de órganos no funcionales debido a que no son parte de la carga genética presente en el ADN, explica el científico.Por lo tanto, el cambio de sexo en una especie como el “Rivulus mexicano” resulta un hallazgo muy peculiar, cuyo descubrimiento abre el camino a la investigación científica de otras particularidades ecológicas que pueden presentarse en los diversos cuerpos acuáticos de Veracruz que no pertenecen al mar, Estado que siempre se ha caracterizado por su biodiversidad.La principal diferencia entre esta especie en comparación con las de agua salada es que justo ese cambio de hábitat podría ser la causa más contundente de su cambio de sexo.Lo anterior da cuenta del impacto que tienen las condiciones climatológicas y el calentamiento que ha ganado terreno en los últimos tiempos, pues como respuesta evolutiva a dicha situación, la especie tuvo que adaptarse a las constantes sequías que dañan su ecosistema y, ante la ausencia de machos, generan una dura competencia de cortejo para poder reproducirse.Omar Domínguez Castañedo lleva estudiando a esta especie desde el 2008. La información aquí mostrada resume sus avances de investigación que pueden consultarse, de manera sucinta, en el artículo publicado en Nature.Com Scientific Reports , escrito en colaboración con los científicos y especialistas Sharon Valdez Carbajal, Tessy Muñoz Campos, Jean Huber y Martin Reichard.El científicamente denominado Killis Millerichthys Robustus es una especie muy particular, lo que demuestra el amplísimo sector marino aun no conocido en los rincones más inesperados de Veracruz, por lo que esta revelación da cabida a nuevas oportunidades de estudio, descubrimiento y conservación de especímenes que evidencien el privilegiado y fértil lugar que el Estado de Veracruz guarda para la naturaleza.