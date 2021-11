Veracruz tuvo el mayor aumento en pobreza laboral a nivel nacional

Veracruz: 6.6 puntos porcentuales

Sinaloa: 6.1 puntos porcentuales

Chiapas: 3.2 puntos porcentuales

Chiapas con el 68.5 por ciento de su población en Pobreza Laboral

Oaxaca con el 63.6 por ciento de su población en Pobreza Laboral

Guerrero con el 63.3 por ciento de su población en Pobreza Laboral

Veracruz con el 56.9 por ciento de su población en Pobreza Laboral

Tlaxcala con el 51.5 por ciento de su población en Pobreza Laboral

Quintana Roo con una disminución de 4.3 puntos porcentuales

Baja California Sur con 4.2 puntos porcentuales

Ciudad de México con 2.4 puntos porcentuales

Entre el segundo y el tercer trimestre de este año, la entidad veracruzana registró el incremento de 6.6 puntos porcentuales de su población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, el porcentaje más alto de entre los Estados del país, de acuerdo a un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),Con base en el informe referente a la pobreza laboral al tercer trimestre de 2021, emitido por el CONEVAL, el porcentaje de población veracruzana en pobreza laboral, pasó del 50.4 por ciento al segundo trimestre de este año, a 56.9 por ciento al tercer trimestre del mismo 2021.Las tres entidades federativas que presentaron los mayores aumentos trimestrales en el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral fueron:La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Sin embargo, estos hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.Es importante destacar que si bien Veracruz fue el que registró el mayor incremento nacional de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, es el cuarto en el país con el más alto porcentaje de población en esta situación de no poder adquirir sus alimentos con sus ingresos laborales, de acuerdo con los siguientes datos:Precisa el CONEVAL que el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) es un indicador que ellos estiman de forma trimestral, con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Este indicador permite dar seguimiento trimestral a la evolución del ingreso laboral y su relación con el valor monetario de la canasta alimentaria, lo que permite estimar el porcentaje de pobreza laboral.Datos del referido informe del CONEVAL, señalan que las entidades federativas con mayor disminución durante el periodo que va del segundo al tercer trimestre de este año fueron:El glosario del CONEVAL respecto a la Medición de la Pobreza, indica que el “Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP): muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, significa que aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo”.