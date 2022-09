Veracruz vive la inseguridad que vivió Colombia: dirigente SITTEBA

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), Eliseo Islas Chagoya, comparó la inseguridad que actualmente se vive en Veracruz con la que en su momento vivió Colombia, donde personas en motocicletas atacaban y quitaban la vida a otros seres humanos.Al ser cuestionado sobre el homicidio de la subdirectora de la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, la mañana del miércoles 21 de septiembre en Xalapa, evitó pronunciarse al respecto, aunque reconoció que hay preocupación no sólo del magisterio sino de toda la ciudadanía ante esta escalada de violencia en la Entidad.“Desde luego que hay preocupación pero no solo de los maestros sino de la ciudadanía, por la inseguridad que existe. Es preocupante que el gobierno no tome cartas en el asunto (…) Estamos viviendo lo que en Colombia se vivía, los ataques en motocicleta hacia los ciudadanos”, aseveró.Aseguró que no sólo hay profesores de telebachillerato con miedo a acudir a sus centros de trabajo por la inseguridad en las zonas donde están adscritos, pues esto sucede desde el preescolar y prácticamente en todo el territorio veracruzano.“No podemos tapar el sol con un dedo, pero también los maestros de primaria, de todos los niveles”, precisó al señalar que los "focos rojos" están en la zona sur, en municipios como Uxpanapa, y en la zona norte y las zonas serranas.“Hemos hecho pronunciamientos, el clamor social se tiene que manifestar y nos hemos solidarizado. Nos sumamos al luto que tiene la sección 32 del SNTE”, abundó en entrevista en el parque de Los Berros, donde participó en la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.