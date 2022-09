Veracruz vive realidad de sufrimiento, injusticia e inseguridad: Jorge Patrón Wong

La realidad social de las Diócesis de Veracruz es de sufrimiento, injusticia, violencia e impunidad, indicó el arzobispo de la Provincia Eclesiástica de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, quien dijo que el sueño es ver un estado diferente."Los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, todos somos partes de esta realidad donde vivimos mucho sufrimiento. Hay injusticia, violencia; hay inseguridad e impunidad", dijo.Pero al mismo tiempo, expresó, frente a estos desafíos que no corresponden al corazón, los veracruzanos han decidido trabajar unidos para contrarrestar estos efectos tan perniciosos.El prelado apuntó que sin duda alguna se sueña con que Veracruz refleje el verdadero corazón de sus ciudadanos, que al final de cuentas es un corazón “fraterno, amigo, hospitalario y alegre”."Los veracruzanos somos personas que amamos la vida siempre, y el ambiente de violencia y muerte no corresponde a lo que Dios y nosotros tenemos en el corazón".Y por este ambiente de violencia e inseguridad, consideró, sin duda alguna es más difícil que cada ciudadano pueda realizar su trabajo, incluyendo a los sacerdotes que llevan el evangelio."Tenemos dificultades porque el bien que queremos hacer no nos lo permiten muchas fuerzas del mal y cada uno puede identificarlas. Nosotros queremos vivir y evangelizar con nuestra vida, con libertad, en un ambiente de paz de justicia y sin confrontaciones", lamentó el arzobispo.Agregó que no se puede en Veracruz ya no se pueden tener discursos diarios de confrontación, porque estos son caldo de cultivo para violencia, odios y rencores en la sociedad."La iglesia vive tensiones como todos los mexicanos, pero tratamos de ser fieles a nuestra misión".El arzobispo estuvo en la Casa de la Iglesia en Orizaba, siendo parte del 21 Curso- Taller de Pastoral de la Provincia Eclesiástica de Xalapa y cuyo tema es la aplicación del proyecto global de pastoral.