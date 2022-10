Veracruz ya debe eliminar el cubrebocas obligatorio, pide Diputada

La diputada local por Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete, se pronunció porque el Gobierno de Veracruz emita lineamientos sobre la no obligatoriedad del uso del cubrebocas.Lo anterior, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Comité de Nueva Normalidad del Gobierno federal.“Es necesario que las autoridades de Salud, Educación, Trabajo, así como la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Gobierno de Veracruz emitan el acuerdo o comunicados para que se adecuen los protocolos en apego a los lineamientos emitidos por el Comité de Nueva Normalidad del Gobierno federal”.Al dar su posicionamiento, indicó que el Comité advirtió sobre la necesidad de la eliminación de uso de tapetes sanitizantes pues no existe evidencia de que que funcionen, así como los filtros sanitarios.En cambio, propone pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos o cerrados con sana distancia en lo que se provee la no obligatoriedad.Además, en casos cerrados, no ventilados o con poca ventilación se recomienda el uso del cubrebocas.Y omitir su uso en personas que no comparten el lugar físico del trabajo, mientras toman bebidas o alimentos y en caso de trabajo físico intenso.La diputada enumeró que en el caso de quienes no se hayan vacunado o viven con inmunocompromiso se sugiere mantener el uso correcto del cubrebocas.Además, establece que las autoridades promocionen en información general sobre el SARS-Cov2; como el lavado de manos frecuente o usar soluciones a base de alcohol de 60 por ciento.Asimismo, la práctica de la etiqueta respiratoria, cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser y mantener la sana distancia.