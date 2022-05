Veracruzanas “estamos indefensas”; Gobierno no hace nada ante violencia

Mientras que el Estado no hace nada y sólo se justifica y rechaza los altos niveles de violencia contra las mujeres, “nosotras estamos indefensas”, señaló Luz María Reyes Huerta, integrante del Colectivo Marea Verde Altas montañas.Al señalar que apenas el sábado fue asesinada en Puebla la activista y abogada Cecilia Monzón, Reyes Huerta destacó que se vive una normalización de la violencia, la cual está imparable en todo el país y las mujeres son las más vulnerables.Resaltó que los feminicidios y agresiones que ocurren todos los días son muestra de esa situación, y todas las mujeres son vulnerables, pero en el caso de Cecilia Monzón tenía una doble vulnerabilidad, una por ser mujer y otra por ser defensora de los derechos de las mujeres.Indicó que las autoridades no tienen que buscar una fórmula mágica, solamente aplicar lo que ya marcan las leyes, que es prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Pues mientras no se cumpla con esto, la problemática seguirá existiendo y las cifras irán en aumento.Urgió a que se pongan en marcha acciones contundentes para erradicar la violencia sin que tengan que andar cuidando a los delincuentes porque también son personas.“Desgraciadamente estamos indefensas porque el sistema de justicia no funciona, las autoridades que deberían de encargarse de prevenir, no están funcionando, las que se deberían encargar de atender simulan que atienden y a lo largo y ancho del estado de Veracruz, y seguramente es la misma situación en todo el país”, consideró.