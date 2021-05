Veracruzanas mienten sobre embarazo para intentar ser vacunadas

Por lo menos una decena de mujeres en Coatzacoalcos han fingido estar embarazadas para intentar ser vacunadas contra COVID-19, confirmó el coordinador de las Brigadas Correcaminos en la zona sur de Veracruz, Juan Carlos Atzin Calderón.



Es en el área de triage donde se han detectado los falsos embarazos, toda vez que al ser cuestionadas con respecto a análisis básicos que naturalmente se deben hacer, desconocen del tema.



“Se ha detectado porque pasan al área de triage y ahí el personal de salud hace preguntas relativo al embarazo y resulta que no saben o no se han hecho pruebas de VIH u otras enfermedades que las embarazadas se hacen naturalmente. Una decena y se les ha expresado que no es de esa manera, que habrá tiempo para ellas y no se les aplica y lo entienden”, dijo.



Finalizan vacunación de 50 a 59



Por otra parte, en el último día de aplicación de la vacuna a personas de 50 a 59 años, se espera inocular a por lo menos 8 mil personas.



Durante el primer día la jornada de vacunación, llegaron a más de 14 mil porteños, mientras que el miércoles a 11 mil.



De los adultos mayores de 60 que recién acudieron al llamado, estos alegaron que en los días que les tocaba la vacuna no estuvieron en la ciudad y por eso el retraso. Han representado solo el 5 o 10 por ciento del total.



Respecto de síntomas secundarios a consecuencia de la aplicación, sólo el 0.05 por ciento los ha presentado y ninguno ha requerido traslado.



"A través de las comorbilidades, enfermedades que las personas tienen, más allá de la edad, es lo que ha provocado descompensaciones. No ha habido traslados, sólo aumentos de presión y mareos, cuestiones naturales", explicó Atzin Calderón.



Las vacunas para personas en condición de "postración" continuará incluso este viernes, aunque sin duda la cifra bajó con respecto a los atendidos con edades de 60 y más.



Buscan sedes para “macrocentros”



Por último, el funcionario confirmó que ya buscan sedes para instalar los macrocentros de vacunación que serán implementados en la nueva estrategia estatal. Este jueves se evaluarán los puntos de Minatitlán y Acayucan.



Aunado a ello, se visitará Agua Dulce, Nanchital, Ixhuatlán y Moloacán para determinar dónde podrían instalarse.



Las escuelas son los puntos que probablemente sean los más óptimos debido a que cuentan con domos, salones y canchas donde hay oportunidad de meter a más número de personas.



"En Minatitlán visitaremos el Tecnológico, Casino Petrolero, Centro de Convenciones, en Acayucan escuelas, en Agua Dulce igual, en Nanchital la Casa de la Cultura y los demás municipios también escuelas", expuso.