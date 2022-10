Veracruzano busca que México reconozca a los animales como sujetos de derecho

El activista ambiental veracruzano, José González Martínez, expuso reformas constitucionales para que los animales dejen de ser objetos y pasen a ser considerados como sujetos de derecho, es decir que dejen de ser considerados objetos y ahora sus propietarios sean tutores, para de esta manera generar bases para un trato digno y erradicar el maltrato animal.Tras arribar al puerto de Veracruz, luego de que en Ciudad de México presentara lo anterior en el Foro de oportunidades “La importancia de legislar en materia de protección y bienestar animal”, el cual organizó la cámara diputados con sede en San Lázaro, dijo que se logrará dar un gran paso para los derechos animales en México.Dichas propuestas de reformas, apoyadas por la Fundación Internacional Movimiento Conciencia, del cual es integrante, José González consideró que de ser aprobada la iniciativa, México podría convertirse en uno de los primeros países de América en reconocer a los animales como sujetos de derechos y se sumaría a los cerca de 50 países que ya los consideran así.La propuesta de Reforma de Bienestar Animal es una enmienda a los artículos 4 y 73 Constitucional, que considera que los animales dejen de ser cosas para ser sujetos de derecho, por lo que respecta al Artículo 4 es lo siguiente:“Se reconoce a los animales no humanos, seres sintientes como sujeto de derecho por lo que el estado generará las bases para un trato digno, procurando su bienestar y protección, quedando prohibido cualquier acto de crueldad y maltrato por diversión, tradición, arte o cultura, abandono o la muerte cruel o innecesaria de estos”.Mientras que al Artículo 73 explica la enmienda a continuación.“XXIX-G Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico así como protección y bienestar de los animales no humanos reconociendo estos como seres sintientes”,Esto selee en el documento también entregado a los diputados de dichas comisiones presentes, para que en próximos días sean turnados a la cámara de senadores.Con esto, explicó que la idea no es equiparar a los animales con derechos de los humanos, sido que les sean reconocidosderechos básicos como “persona no humana” de manera legal en la constitución, es decir, como seres sensibles “sintientes” que cuentan con capacidad para experimentar placer, dolor y otro tipo de emociones y no como cosas o propiedades.