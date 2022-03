Veracruzano crea el “taco jarocho”; ingredientes principales son pulpo y camarón

Es el día del taco y Veracruz no tenía una especialidad que presumir, por ello, un joven restaurantero decidió crear el "taco jarocho", los ingredientes pulpos, camarones y la tortilla.Mauricio Benavides mezcló los productos típicos del mar para darle un toque de la costa y así darle sabor veracruzano que lo hiciera diferente a los tacos de mariscos tradicionales de la zona del Pacífico mexicano.“Sentí que en Veracruz, no teníamos un taco que nos representara, solamente podías disfrutar de un taco de pastor, de carnitas y lo más apegado al marisco era un camarón capeado del Pacífico y de ahí se me ocurrió la idea de nos falta un taco por acá y decidí irme por el camarón fresco de la región, el pulpo de la región y una ensaladita de pico de gallo para hacerlo más fresco”, explicó el propietario del Bena Grill.Para preparar el taco jarocho que ofrece y que ha tenido aceptación, los pulpos y camarones se cocinan al carbón y el toque final es flamearlos con vino blanco, para darle el sabor que hace la diferencia. Este ejemplar se acompaña de un pico de gallo y la salsa de preferencia."Estamos acostumbrados acá, al camarón guisado, por eso en la plancha, al carbón se cocina, la ensaladita le da lo fresco y lo han aceptado mucho, no es algo que puedas encontrar tan fácil pero cuando lo pruebas está delicioso".En el día del taco y cualquier día, se disfruta de la tortilla con su ingrediente favorito.