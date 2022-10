Veracruzano dará ponencia en Hidalgo, para la revisión de la Agenda Local 2030

El foro “La Agenda Local 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” tendrá lugar del 24 al 28 de octubre en Huichapan, Hidalgo. Donde se discutirá sobre “La administración pública municipal como punto de partida para la materialización del Desarrollo Sostenible”, tema que abordará el licenciado en administración de empresas de la Universidad Veracruzana, Carlos Patiño Pérez, durante la Cumbre IberoamericanaEl encuentro es organizado por el Centro Municipalista para el Desarrollo, organización no gubernamental constituida en el 2010 por autoridades locales, académicos e interesados en promover el municipalismo y el desarrollo local, sin fines partidistas ni ánimo de lucro, con sede en Xalapa, Veracruz.Juan Carlos Patiño Pérez, veracruzano egresado de la Universidad Veracruzana, con Especialidad en Comercio Exterior y con Maestría en el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, explica que el Centro Municipalista para el Desarrollo fue creado por el ingeniero Rubén Ricaño Escobar, precisamente para fortalecer a la institución municipal como nivel de gobierno fundamental para el desarrollo local y regional, pues parte de la premisa de que es la instancia más próxima a la gente, con una dinámica actual que empuja hacia una redistribución más equitativa de competencias entre los tres niveles de gobierno.“Para este año traerán ponentes de buen nivel, yo me enteré por una convocatoria emitida meses atrás, recién me avisaron que obtuve una beca de participación para presentar mi ponencia en una de las mesas temáticas. También habrá ponencias de personajes que vendrán de España, Argentina, Chile, Colombia, me indican que habrá representantes de más de 20 países.”“Entre los participantes, ya confirmados, está la reconocida municipalista Sonia Elizabeth Filipin, de Argentina; José Antonio Rodríguez Salas, del Congreso de los diputados de España; así como el experto catalán Alain Jordan quien hablará sobre cómo detonar el desarrollo municipal después de la COVID.”Patiño Pérez, preparado para la certificación en Armonización Contable en el Instituto Nacional de Administración Pública, siendo pionero en el Estado de Veracruz en la instrumentación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los Municipios, ha participado activamente en el Consejo Veracruzano de Armonización Contable. Fue Asesor Técnico en la Secretaria de Fiscalización en diversas legislaturas desde el 2005; posteriormente se desempeñó como Jefe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz.Profesional que ha impartido cursos de capacitación en el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz, en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y en el Instituto Veracruzano de la Mujer, en apoyo en la regularización y capacitación de los Institutos Municipales de las Mujeres. Además de instructor de cursos en materia de Control Interno, Presupuestos Municipales, Regularización Patrimonial, Integración de Cuentas Públicas y en manejo de Hacienda Pública Municipal. Actualmente forma parte del Certificado de Alta Especialidad en Sostenibilidad Financiera del Sector Público, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.