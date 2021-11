Veracruzano en Austria: vacúnense cuando puedan, es lo mejor contra el COVID

En Europa, los contagios entre la población no-vacunada detonó una cuarta ola de COVID-19 en Europa, y en el caso de Austria, país donde radica el veracruzano Elías Becerra Grajales, el pasado lunes inició el “lockdown” o confinamiento.Residente en la nación alpina desde hace más de 3 años, Elías Becerra advirtió que Austria es uno de los estados de la Unión Europea con un menor porcentaje de vacunación, con al menos 30 por ciento ya inoculada.Esto, debido a una expectativa optimista del Gobierno de la respuesta popular a la vacuna, la cual resultó muy inferior a lo proyectado.“Los países de Europa se confiaron. El gobierno pensó que toda la población se iba a vacunar y no fue así. De todas las personas en los hospitales, 80 por ciento son no-vacunadas y el otro 20% son personas que sí se vacunaron”.Por lo anterior Becerra Grajales, egresado de la Universidad Veracruzana (https://www.alcalorpolitico.com/informacion/estudiante-de-la-uv-embajador-a-la-talloires-red-internacional-de-universidades-168923.html), recomendó a la población no despreciar la protección de la vacuna contra el Covid-19 y cumplir con las campañas del Gobierno.“Yo les recomendaría que se vacunen. Es la única manera, no hay de otra y aprovechen porque viene la cuarta ola de la pandemia y los que no estén vacunados, no sabemos cómo le va a ir. (…) Me hace enojar que las personas no aprovechan, que protestan contra las vacunas, ya quisieran otros países tener las vacunas que tienen ellos”.En entrevista exclusiva con AlCalorPolitico, Becerra Grajales explicó que el encierro comenzó desde el lunes pasado y durará 10 días; si los contagios no disminuyen, se prorrogará otros 10 días.“El Gobierno determinó que los culpables de la Cuarta Ola fueron los no-vacunados, pero los no-vacunados no se quieren vacunar porque no confían en la vacuna o porque creen que el COVID es un instrumento de control.No ocultó su molestia que los países ricos cuentan con vacunas para la población; pero las personas no quieren vacunarse.“Y en este lockdown, los restaurantes, bares, tiendas, todo fue cerrado… en los lugares donde se reúne todo fue cerrado, si quieres comprar comida solo es para llevar; solo puedes salir para trabajar, comprar alimentos o hacer deporte”.Si la Policía detecta a no-vacunados en las calles, se les aplicará una multa.En el caso de Elías Becerra, el portar las dos vacunas no le provoca ningún problema y puede transitar por el espacio Schengen de la Unión Europea sin restricción, al contar con su certificado de vacunación.“Y los que no están vacunados protestan contra este certificado porque si no lo tienes no puedes tener vida social aquí. Yo no estoy a favor o en contra de nadie, yo nada más sigo las reglas y es algo complicado porque la pregunta que yo me hago es ¿qué va a pasar de aquí a febrero cuando la vacuna sea obligatoria?”.El certificado es prácticamente una llave electrónica para los vacunados en distintos espacios públicos de Austria y anticipó que las protestas continúen para repudiar las medidas pro-confinamiento.Elías radica en Klagenfurt, ciudad ubicada a hora y media de la frontera con Italia y a 60 minutos de los límites con Eslovenia; y comparativamente, la nación italiana no sufre problemas por confinamiento, aunque padeció el peor escenario por COVID.Nacido de Minatitlán, pero con raíces en Misantla, Elías egresó de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de la UV, para después emigrar a Austria.Residente en aquél país, Elías Becerra se dijo respetuoso de las reglas y dijo estar de acuerdo con la vacunación de las personas dado que pudo convivir con un “roomie” infectado de COVID, pero que él, que ya estaba vacunado, no se contagió.“Pude comprobar que la vacuna sí sirve, y a partir de ahí mi mentalidad cambió y cambia mi opinión de las vacunas y la mejor forma de controlar esto es vacunándote”.