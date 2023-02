Veracruzano es héroe en Turquía: Abraham lucha por rescatar vidas tras terremotos

Enviado a Turquía a misiones de rescate, Abraham Jiménez Emigdio se ha convertido en las últimas horas en un héroe para sus paisanos en la comunidad La Concepción, ubicada en el municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz.El joven elemento del Ejército Mexicano es integrante de la Delegación Mexicana que el martes pasado salió con destinó a Turquía en una nave con personal de la SEDENA, Marina, Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, para sumarse en las tareas de rescate.Junto con sus compañeros y un perro a su lado, el militar tihuateco remueve escombros en busca de víctimas entre edificios colapsados por devastadores terremotos registrados el pasado lunes y que han cobrado más de 21 mil vidas.Abraham envió a sus vecinos de La Concepción algunas fotografías de la labor humanitaria que desarrollan en tan lejanas tierras, donde no hay electricidad ni telefonía."Nos prestan un celular con Internet por ratos, ya que no hay luz, ni señal, se batalla para comunicarse. Gracias a los perros hemos encontrado muchas personas. Portamos con orgullo el uniforme y represento a mí país y mi rancho La Concha", compartió.Al respecto, el agente municipal del lugar, José Luis Cruz Hernández, refirió que Abraham Jiménez no solamente es un orgullo para sus paisanos, sino “un buen ejemplo para los demás muchachos de La Concha, porque es nativo de aquí y está ayudando a la gente en el desastre”, comentó en entrevista.A la vez, la maestra Lilia Rodríguez Núñez, quien le dio clases en la escuela primaria “Leona Vicario”, en la misma comunidad, recordó que Abraham era un alumno “aplicado y tranquilo”, “pero ahora es todo un personaje”, acotó.Del mismo modo, el también maestro y habitante de La Concepción, Florentino Espinosa, recordó que Abraham decidió salir de la comunidad para irse a la Ciudad de México para ingresar a las fuerzas armadas.“Este muchacho se fue a México y se dio de alta en el Ejército. Ahora con lo que está haciendo es un orgullo para su familia y para el pueblo. Ya pasó a la historia”, concluyó.Hijo del señor Guadalupe Jiménez, ya fallecido, y de Isabel Emigdio, “Abraham nos representa a México, a Veracruz y a Tihuatlán, ya que es orgullosamente de La Concepción”, señaló otro habitante de la localidad.