El Ayuntamiento de Poza Rica instaló centro de acopio para familias vulnerables afectadas por el huracán Grace, mientras esperan ayuda del Gobierno federal y el restablecimiento de servicios.



El director municipal de Protección Civil, Arturo Segura, informó que ante la falta de servicios y abastecimiento de alimentos que necesitan energía eléctrica para proveer a la ciudadanía, se instaló un centro de acopio para obtener víveres que se distribuirán en las familias vulnerables que fueron afectadas por el paso de Grace.



Se ubica en la pérgola del parque municipal Benito Juárez, donde hacen llamado a la población para solidarizarse con las familias vulnerables. Mientras se lleva a cabo un censo para conocer cuántas personas tendrán este beneficio.



Sobre el restablecimiento de energía eléctrica, dijo que aún no tiene contacto con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero al menos colonias como Morelos, Laredo y Chapultepec ya cuentan con el suministro. Mientras tanto, son visibles las cuadrillas de personal de la dependencia federal que realizan las maniobras para reestablecer el servicio.



Sobre el cauce del rio Cazones dio a conocer que tras monitoreo que ha realizado su personal se encuentra a la baja de su cauce y hasta el momento se mantiene sin riesgo a la población.



Colecta en Coatzacoalcos



También en Coatzacoalcos se comenzaron a instalar este domingo centros de acopio en diversos puntos de Coatzacoalcos.



El director de Protección Civil, David Esponda Cruz, dio a conocer que la intención es que los porteños puedan llevar víveres y despensa que en breve será trasladada a los sitios con más necesidad.



El llamado es para aportar alimentos no perecederos o ropa, así como artículos de higiene personal.



Detalló que en este puerto no se registró afectación alguna pues el fenómeno meteorológico únicamente trajo precipitaciones menores, sin embargo se han tomado medidas como banderas rojas en las playas para evitar que la población entre al mar.



"El huracán Grace como todos saben azotó nuestro estado y lamentablemente dejó pérdidas materiales y humanas en gran parte del norte por lo que en Coatzacoalcos los invitamos a que nos apoyen y apoyemos a la ciudadanía de la parte norte. Les pedimos que acudan a los centros de acopio que se van a instalar en la ciudad en diferentes puntos para que usted en buena voluntad y en solidaridad aporte lo que usted desee, despensas, latas de atún, agua embotellada, pañales para adultos, para bebés, cualquier ayuda que sea fácil de maniobrar y se pueda enviar de manera pronta a los paisanos de esos estados", finalizó.



Más ayuda en Veracruz-Boca del Río



La asociación “Mechones de Esperanza” habilitará 4 centros de acopio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.



La presidenta de la asociación, Anaid Violeta López Mejía, explicó que los habilitaron desde este domingo y se localizan en:



Dharma Tattoo Studio en el interior de Plaza Las Américas; local Componiendo el Mundo, situado en la calle Tuero Molina número 145 casi esquina Flores Magón, cerca del parque Zaragoza; en el Hotel Suites Mediterráneo Veracruz, ubicado en el bulevar Miguel Alemán número121 y en el Hotel Mocambo del bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en Boca del Río.



Entre los artículos varios que estarán recibiendo serán atún enlatado, leche en polvo, cereales, azúcar, así como ropa en buen estado y limpia, y, si es interior que sea nueva, zapatos, cobijas.



También medicamentos no caducados y artículos de limpieza como escobas, jergas, detergente, cloro, cubetas, entre otros.



Igual los productos de higiene personal como pañales de bebé y adulto, desodorantes shampoo, jabón, toallas sanitarias, y agua embotellada.



Los horarios para la recepción de los víveres ropa y productos no perecederos son a partir de las 10:00 de la mañana con horario permanente en los hoteles y en los establecimientos hasta las 21:00 horas.



Para más información las personas interesadas en apoyar se pueden comunicar con Anaid Violeta López Mejía al teléfono de celular y WhatsApp 2291 767549 o visitar la página de la asociación https://www.facebook.com/mechonesperanza.