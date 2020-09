Veracruzanos de 177 municipios, con Seguro de Gastos Funerarios por COVID-19

La pandemia del COVID-19 no paralizó al campo veracruzano. En el norte, en el centro y en el sur, ningún productor ha parado y eso ha ayudado al país, porque Veracruz es uno de los grandes productores de alimentos, de leche, de ganado, así lo expresa Eduardo Cadena Cerón, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, del Gobierno de Veracruz.Si bien se ha dicho que los médicos, doctoras, enfermeros, enfermeras y personal sanitario en general han estado en la primera línea de batalla de una enfermedad que la fecha lleva —30 mil 321 casos positivos acumulados y 3 mil 967 fallecimientos—, el sector primario, el sector campesino, agropecuario y agroindustrial no ha parado y esa ha sido también la fortaleza de Veracruz, por su diversidad y su producción.Para respaldar el riesgo que viven las familias veracruzanas por esta pandemia, el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la SEDARPA, en coordinación con la Aseguradora Protección Agropecuaria Compañía de Seguros, S.A. “Pro Agro”, convocaron a obtener de manera gratuita una póliza por 15 mil pesos del Seguro de Indemnización de Gastos Funerarios.Esta iniciativa que está dirigida a los veracruzanos radicados en 177 municipios, es una respuesta de las autoridades frente a la tragedia, expone Eduardo Cadena Cerón.—¿Por qué sólo 177 municipios? Porque son esas demarcaciones en donde la empresa Pro Agro cubre ya un Seguro Catastrófico y ahora ofreció esta cobertura de gastos funerarios, para fallecidos por COVID-10 o neumonía atípica, sin costo extra, como un servicio a las familias veracruzanas.“ProAgro es una empresa que trabaja a nivel internacional y es la aseguradora agropecuaria más grande de Latinoamérica, con la cual la SEDARPA ha venido trabajando en estos dos últimos años”, indica el Secretario.“El seguro agropecuario catastrófico está cubriendo este año 177 municipios. Como un extra al gobierno del estado de Veracruz, la empresa ProAgro nos ofreció sin costo alguno este seguro de gastos funerarios que cubre 177 municipios y que solo otorga 103 mil pólizas de seguro”.“Es decir, podemos asegurar hasta 103 mil personas de 177 municipios, con una indemnización de 15 mil pesos de un rango de edades de 20 a 60 años y que pertenezcan a estos 177 municipios”.“Los demás municipios no podemos apoyarlos porque solo nos permite la cobertura de los municipios que están en la cobertura del seguro agropecuario catastrófico”.El Seguro de Indemnización de Gastos Funerarios aplicará para las personas que se inscriban y obtenga su póliza en https://aplicativos.sedarpa.gob.mx/padronsegurovida/beneficiario/registro y hayan fallecido entre el 5 de agosto de 2020 y el 4 de mayo de 2021.No solo los hombres y mujeres del campo pueden tener acceso a esta póliza, aclara el ingeniero Eduardo Cadena Cerón. “La población en general de estos 177 municipios puede inscribirse y recibir los beneficios de la póliza”.“Se llena un formato electrónico en la página de la SEDARPA. Ahí aparece un formulario, lo llenas con todos los datos y le das enviar, te da un número de registro y con eso número te genera tu póliza de seguro que la tiene en su poder la aseguradora y en el momento, que ojalá no fuera, el beneficiario del seguro entrega este folio y con ese folio la aseguradora le hace válido su pago”.Los interesados de los municipios elegibles, de entre 20 y 60 años de edad, deberán de contar con documentos oficiales como INE, pasaporte, cartilla miliar y RFC con homoclave. La convocatoria se cerrará con el inscrito número 103 mil, los cuales serán distribuidos por rangos de edades: 25 mil 750, de 20 a 30 años; 25 mil 750, de 31 a 40 años; 25 mil 750, de 41 a 50 años y 25 mil 750, de 51 a 60 años de edad.Para el pago de 15 mil pesos, el beneficiario deberá de contar con la copia simple de su identificación oficial y acta de defunción certificada en donde se especifique que el motivo del fallecimiento del asegurado sea por COVID-19 o Neumonía Atípica.Eduardo Cadena Cerón asegura en la entrevista que la pandemia del COVID-19 nos sorprendió a todos, porque ha sido una situación muy atípica.“Veníamos desde el año pasado con una gran dinámica, con recorridos en el estado, con un presupuesto estable. Aún con el cambio en la presupuestación federal estábamos trabajando intensamente, pero viene el COVID, nos vamos a la jornada de sana distancia y todo empieza a pararse un poco”.“De pronto el campo se incluye como una actividad esencial y los campesinos salen a trabajar y salen a exponerse y a dar su vida por la producción de alimentos”.Comenta que como Secretaría sufrieron el recorte presupuestal que se dirigió para todos los centros de apoyo COVID-19, sin embargo, decidieron sacar las Jornadas de consumo solidario “y seguimos con estas jornadas para poder acercar al productor con el consumidor final”.“El ejemplo más sonado que tuvimos fue el de mango, para que el productor no perdiera la cosecha por la falta de comercialización. Les proporcionamos un espacio para vender; les dimos un folio a los compradores para una compra controlada, que no fomentara el coyotaje, porque la primera vez se nos salió un poco de las manos porque llegaba gente con camionetas a llevarse 100, 200 kilos y ya lo kileaban en otros lugares y ese no era el fin del proyecto”.“El fin del proyecto es generar que una familia compre mango a buen precio y que el productor lo venda a buen precio y que sea directo persona a persona, productor a consumidor”.“Después hicimos la segunda jornada y esa nos salió mucho mejor, mucho más controlada, ahora con lo del higo intentamos hacer una tercera jornada, ellos decidieron participar en su mismo esquema, que traían ya y orientados con sus organizadores”.“Les abrimos las puertas para que ahorita con las extensiones de presupuesto que estamos esperando de Finanzas los podamos apoyar con fertilizantes, con instrumentos para la labranza e ir programando un apoyo para Tatatila, Las Minas, Las Vigas, Villa Aldama, integral, de fruticultura”.¿Ese esquema ha tenido mucho éxito no?“La gente en Xalapa y en otras metrópolis, en otras zonas metropolitanas del estado nos han estado solicitando llevar jornadas de consumo solidario a sus ciudades. Lo que se nos dificulta es llevar perecederos, de la zona centro a la zona norte o de la zona norte a la zona sur. Te pongo un ejemplo, quesos, leche, frutas, ya que los productores no tienen la capacidad, y es ahí donde entra siempre el coyotaje”.“El coyotaje es el dueño de los congeladores, es el dueño de los trailers con cámaras frías, es el dueño de las camionetas y ellos pueden ir y venir sin problema porque tienen la posibilidad”.“Estamos viendo cómo podemos instrumentar un apoyo en esa situación o dejarlo regional, la zona norte, la zona centro y la zona sur donde la conectividad es más corta y no tengamos que salirnos tanto, porque aparte también lo que consumen en la huasteca norte no es muy parecido a lo que consumen en el centro, no es, es muy raro, lo que sí podemos hacer son los semi procesados o los granos como lo es el café, el café si lo podemos llevar a muchas zonas de Veracruz para que sea consumido en jornadas de consumo, la vainilla, y algunas frutas que aguantan muy bien el proceso del transporte, sí las podemos ocupar”.“Ha sido muy socorrida y tenemos muchas solicitudes y eso ha ayudado para salir adelante ante la contingencia por el Covid”.El titular de la SEDARPA acepta también que a Veracruz le ha ayudado el seguir trabajando con los programas del Presidente Andrés Manuel López Obrador.“Por ejemplo, traemos la cuenca lechera del sur sureste, en donde una empresa internacional va a ser la compradora de toda la leche junto con Liconsa y la Asociación Bancaria de México”.“Ya estamos por arrancar, va a acreditar a personas mediante los bancos para poder ser los proveedores de estas empresas y con eso dinamizar el sur, pero también con Liconsa estamos viendo el norte, allá en el centro de acopio Ozuluama, aquí en la Joya, en Naolinco, estamos viendo que Liconsa también se vuelva ese comprador para los productores y estamos tratando de encadenar pues a los productores”.“Hace unos días estuvimos con don Sergio Villasana, que es el coordinador de Diconsa aquí en el Estado y en Tamaulipas y le hablaba yo de la situación que viven los arroceros de la cuenca del Papaloapan: Tres Valles específicamente, que me dicen que necesitan colocar su arroz y me dijo, sin problema ingeniero, Secretario, Diconsa, Segalmex, Diconsa compra todo el arroz que se necesite”.“Entonces yo le pedí que los reciba para que ellos se vuelvan proveedores de Diconsa y me dijo que claro que sí, entonces estamos acortando esas brechas de comercialización, ahora que falta el presupuesto, que no nos podemos mover tanto, que no hay forma de que la cadena de suministro que teníamos antes se recupere, entonces estamos siendo gestores de esa recuperación de la comercialización”, indica.El funcionario estatal asienta contundente que la SEDARPA no se ha paralizado ni ha detenido su trabajo.“Bajamos el ritmo de trabajo, porque se fue el Sindicato y sigue fuera el Sindicato y generamos guardias, ¿por qué? Porque el primer caso que tuvimos luego luego lo mandamos a su casa y mandamos a cuarentena a toda el área”.“El segundo caso lo mismo, se mandaban a cuarentena todas las áreas, de pronto ya salían los exámenes no pasaba nada y se regresaban unos en la mañana, unos en la tarde, unos una semana, otros otra y así nos fuimos hasta que nos acomodamos a las áreas como ellos quisieran o como ellos tenían operatividad y seguimos en eso”.“Hay Secretarías, lo ha dicho el Gobernador, que trabajan con menos del 10 % del personal. Aquí tenemos un poquito más, porque se han ido sumando, porque también el campo no para, hemos tenido y hemos hecho todas las medidas sanitarias aquí, tenemos filtro de sanitización en la entrada, tenemos una entrada, una salida, medimos temperatura”.“El otro día llegó un compañero con 37.7 de temperatura, no se quiso ir de inmediato y entonces tuvimos que decirle que por responsabilidad, puede ser que estés un poquito desequilibrado en tus parámetros, vete descansa”.“No fue nada más, lo bueno y regresó a trabajar en unos días y esas medidas nos han ayudado a que no tengamos tantas muertes por Covid en la Secretaría”.“Obviamente las hay, como en todas las Secretarías hay defunciones, pero tenemos un buen control, hemos tenido muy buenos filtros de sanitización, de sana distancia”.“Las reuniones, por ejemplo con las organizaciones de las cuales ahorita vengo, no se hacen en espacios cerrados, se hacen en el espacio abierto que tenemos, con la sana distancia todos con tapabocas, a todos se les da alcohol gel en la entrada y así vamos, digo no se paró”.Al enviar un mensaje a los hombres y mujeres del campo, Eduardo Cadena Cerón, pide “que sigamos manteniendo nuestras jornadas de sana distancia, nuestros protocolos de protección sanitaria y que no paremos, que sigamos trabajando pero que cuando veamos algunos síntomas nos reportemos con el sector salud”.Precisa que las puertas de la SEDARPA están abiertas y que continuará en giras por el estado. “Voy a Catemaco, voy a Tres Valles, la semana que viene voy a Chalma, a Álamo, para constatar que el proveedor haya cumplido y que los productores estén contentos con lo que hayan recibido, ahorita en la pandemia, porque se siguió trabajando”.“Les pido a los veracruzanos que no desesperemos. La pandemia es difícil, es algo que nos ha pegado anímicamente, familiarmente, emocionalmente y mucho económicamente. La curva de la recuperación económica va a ser lenta, pero vamos a salir adelante”.“La Sedarpa va a estar más enfocada en cómo colocar la producción que tenga el estado, porque lo que se pueda producir a pesar de las condiciones presupuestales o climáticas, eso lo tenemos que vender, para que las familias veracruzanas, campesinas, se puedan recuperar”, expone.Finalmente, insiste en que los veracruzanos de los 177 municipios en donde aplicará el Seguro de Indemnización de Gastos Funerarios, se inscriba y participe.“Sabemos que es difícil estar pensando en que nos podemos a morir y a veces los veracruzanos somos muy echados para delante y no pensamos en las consecuencias, pero está abierto este beneficio para todos los veracruzanos de 20 a 60 años que necesiten. Unos 15 mil pesos siempre caen bien cuando en la tragedia se pierde a un familiar, porque el dinero a veces se escasea y ahí está la oportunidad de que al menos sean apoyados por el Gobierno del estado, por la SEDARPA, por la empresa ProAgro, para resarcir un poco esa pérdida”.“Aprovechemos esta oportunidad que ahí está. Esperemos que no se ocupe. No pasa nada si se dan de alta. Yo estoy seguro que no vamos a utilizar ni el 10 por ciento de las pólizas, pero hay que inscribirse, porque es una buena ayuda para el pueblo veracruzano”, concluye.Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Angel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez, Calcahualco.Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzintla, Colipa, Comapa, Córdoba, Cosamaloapan de Carpio, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec.Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán.Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Perla, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano.Moloacán, Naolinco, Naranjal, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de Mascareñas, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla.Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamiahua, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec, Tezonapa.Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Ursulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla, Yecuatla, Zacualpan, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes y Zozocolco de Hidalgo.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund