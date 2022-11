Veracruzanos llenaron los panteones

El Panteón Municipal de la ciudad Veracruz lució abarrotado este Día de Muertos, tras dos años de cierre y flujo moderado.En esta ocasión no hubo restricciones, por lo cual entraron las familias completas a visitar a sus difuntos, arreglar las tumbas y convivir un rato como es la tradición.Aunque existe un filtro sanitario, fue opcional usar cubrebocas y gel antibacterial.“Yo no había podido venir en dos años, no me dejaban y ya pude ver la tumba de mi hijo, estaba muy descuidada y aquí arreglando un poco, porque si se descuida todo se cae, pero ya contenta porque vine a visitarlo en día de los muertos, como siempre”, dijo Eréndira.El comercio en las inmediaciones del cementerio municipal está lleno con vendedores de flores, pan y comida.La actividad en los campos santos regresaron con lleno, incluso se realizó una misa al interior del cementerio.“Hay bastante gente, pensé que así estaría por ser 2 de noviembre, nosotros ya venimos a limpiar el fin de semana, pero es el mero día y también nos gusta venir un rato y desayunar con mi papá”, indicó Adriana.El modulo de atención instalado, reporta que no se ha registrado ninguna situación en materia de salud.Los cementerios además de mantenerse con operativos de tránsito, también son resguardados por elementos de la Fuerza Civil.