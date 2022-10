Veracruzanos no fueron por su credencial; INE las destruirá

Un total de 614 mil 772 credenciales para votar con fotografía que se encuentran en los 72 módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) de Veracruz, serán destruidas debido a que los ciudadanos que las solicitaron no las recogieron.Sergio Vera Olvera, vocal Ejecutivo del RFE de Veracruz, manifestó que, del total de credenciales a destruir, 597 mil 47, corresponden a las que se remplazan a la ciudadanía porque perdieron su vigencia de 10 años.Además, agregó que hay 9 mil 983 credenciales que fueron devueltas por terceros (bancos, telégrafos, correo, principalmente) debido a que sus poseedores las dejaron olvidadas luego de hace algún trámite.Así también, se destruirán 6 mil 639 credenciales ya no son entregables porque la ciudadanía realizó un trámite posterior; mil 60 fueron solicitadas por reimpresión y 49 son formatos anexos a la solicitud que hace un ciudadano o ciudadana en un módulo.Expuso que algunas de las credenciales fueron solicitadas desde el año 2020 y hasta marzo del 2022 no fueron recogidas por quienes hicieron el trámite.Este martes sesionó la Comisión Local de Vigilancia del RFE para aprobar el Acuerdo de Recomendación para la destrucción de los formatos.Aunque se prevé que la sesión concluya hasta el 31 de este mes de octubre, cuando concluya la lectura de la totalidad de los formatos que habrán de destruirse.Vera Olvera, añadió que el proceso de destrucción de credenciales para votar con fotografía consiste en la trituración de los formatos, previamente inutilizados, para que con este material se elaboraren blocks de construcción que son donados a escuelas en zonas marginadas.