Veracruzanos no son conformistas, quieren total transparencia de Gobierno: IVAI

A 12 años de haberse creado el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) en la entidad, ya se está consolidando el sistema de rendición de cuentas y de transparencia, sobre todo se observa en las acciones de los ciudadanos que, al conocer que tienen un derecho a saber, no se conforman con recibir datos a medias por parte de los sujetos obligados.



El comisionado presidente del organismo autónomo, José Rubén Mendoza Hernández, acotó que durante este año 2019 se pudo detectar que la población no es conformista y busca la manera de obtener la información que requiere pero de forma completa.



Dijo que a pesar de que varios sujetos obligados aún recaen en la entrega de la información de manera parcial, existen los mecanismos para que cumplan con esta obligación de manera total y estos son utilizados por los peticionarios.



De ahí que aseguró que cada vez son más los recursos de revisión que analiza el IVAI, pero al mismo tiempo esto también se observa en el caso de las solicitudes de la información.



Ejemplificó que en comparación con el año anterior, se triplicaron tanto las solicitudes como los recursos resueltos por el Instituto y esto quiere decir que se está ejerciendo mucho más el derecho a la información.



“Hoy, los recursos de revisión, en su mayoría, van enfocados en relación a que el ciudadano no está de acuerdo en lo que les entregaron, en la información que es entregada por los sujetos obligados y se inconforman”, dijo.



Por parte de los sujetos obligados también hay un cambio, es decir, frente a la importancia que tiene cada vez la transparencia, cada vez son menos los que se niegan a entregar la información y por lo general, incurren en el cumplimiento medio, pero esto se resarce con los recursos de revisión, acotó.