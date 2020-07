Veracruzanos que murieron en NY por virus tenían hasta 21 años sin ver a sus familias

Luego de que los restos llegaran desde Nueva York, en Estados Unidos, familias acudieron a las instalaciones de la Dirección y Atención a Migrantes, en Xalapa, para recibir las cenizas de los 6 migrantes veracruzanos que murieron por COVID-19 en aquel país.



Al respecto, el titular de la dependencia, Carlos Enrique Escalante, recordó que llegaron el fin de semana, en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



Mencionó que por ser un proceso muy difícil para las familias, tanto el Gobierno Federal y Estatal, están apoyando en todo lo necesario a los veracruzanos que lo requieran.



"Hemos procurado hacer lo menos complicado y difícil. Hasta ahora hemos entregado dos urnas. Es un proceso muy duro y difícil para ellos. La familia está muy triste por está situación, muy dolida, porque en un caso tenían 21 años de no verse y en el segundo caso 14 años. Es lo que tenemos que entender de la migración", dijo.



El funcionario reiteró que hasta ahora registran 65 veracruzanos muertos por COVID-19 en Estados Unidos, y un total de 41 traslados de migrantes.



"Nosotros lo que hacemos es apoyar a las familias más necesitadas para poder ayudar el traslado del cuerpo o las cenizas. Nosotros hemos hecho 41 traslados de marzo a la fecha.

En total se recibieron 245 urnas con cenizas de mexicanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos. De los 35 traslados que hemos hecho, por lo menos 20 han sido por COVID-19 y 15 por otras circunstancias".



Aseveró que no en todas las ocasiones los familiares solicitan ayuda de Atención a migrantes o Relaciones Exteriores porque pueden solventar los gastos.



"En muchas ocasiones la gente dice que se encarga de los trámites porque tienen posibilidades económicas de hacerlo. Estos 65 son gente que acudió a Relaciones Exteriores y nosotros hacemos lo nuestro".



Los 6 migrantes que se entregarán este día, eran originarios de Veracruz, Tlalixcoyan y San Andrés Tuxtla, y llevaban entre 15 y 20 años viviendo en New York.