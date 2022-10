Veracruzanos, sucesores de un pueblo guiado por San Rafael Guízar: Arzobispo

Este lunes 24 de octubre, al presidir la misa en honor a San Rafael Guízar y Valencia, el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong destacó que lo hizo por primera vez como sucesor del santo quinto Arzobispo de Veracruz.“Al amanecer comencé a recibir unos mensajes de WhatsApp de hermanos obispos. Me escribían felicitaciones en mi primera celebración como sucesor de San Rafael Guízar y Valencia”, refirió.Acompañado de cientos de feligreses y peregrinos reunidos en la Catedral de Xalapa, dijo que los veracruzanos son sucesores de un pueblo guiado y alimentado por un “Obispo Santo”.“Decimos Veracruz porque las 8 diócesis que hoy conforman la región eclesiástica de Xalapa fueron las diócesis de San Rafael. Esto significa que cuando venimos a su tumba no venimos a la tumba de una persona muerta, venimos a ser una memoria activa, viviendo de la herencia de San Rafael”, declaró.Señaló que el “misionero Ruiz”, como se le conocía antes a San Rafael, dejó la herencia de la santidad y lo que se tiene que hacer es honrar ese legado, “tratando de responder al llamado de santidad que Dios le dio”.“A las familias veracruzanas representada por varios peregrinos aquí, ustedes son los sucesores de la familia de San Rafael, que educó y formó a un santo, ustedes son sucesores de esta familia”.Para los jóvenes reunidos de diferentes diócesis de “La Ciudad de las Flores” y alrededores, dijo que son los sucesores del joven de San Rafael, por lo que vienen a su tumba para recordar que está vivo.“Hagamos de él alguien vivo en Veracruz. Vivamos como él, seamos inspirados a vivir como él, tan sencilla y humanamente, tan presente, tan actual. Hoy le pediremos a San Rafael ese don”.Asimismo, adelantó que cada año reflexionarán un aspecto de la vida de San Rafael, “hoy con diferentes diócesis de veracruzanas reflexionamos sobre una de las características del corazón de este arzobispo, su amor al seminario”.Expuso que se debe orar por las, niñas, hijas, hermanas, para que Dios les dé una vocación en la vida religiosa, “cuántas veces rezamos por vocaciones sacerdotales pero no para que a alguno de nuestros hijos, nieto, Dios los escoja y lo elija para ser sacerdote”.Finalizó diciendo que San Rafael Guízar y Valencia amó al seminario, quien aprendió todo lo hermoso y bello desarrollado como una parábola que necesitaba Jesús.“Su amor por los pobres, la devoción a María, su aspecto de misionero, defender la fe en México con su propia vida, ser cercanos y alegre al pueblo, todo lo aprendió del seminario”.Pidió que cada una de las características de San Rafael se actualicen y que la Arquidiócesis de Xalapa y todo Veracruz trate de vivir como él.Este 24 de octubre se celebra la fiesta litúrgica de San Rafael Guízar y Valencia, originario de Michoacán, quien antes de llegar a Veracruz fue exiliado en La Habana, Cuba.Beatificado en la Basílica Vaticana por el beato Juan Pablo II en 1995, su tumba se encuentra en la Catedral Metropolitana de Xalapa, en la Capilla que ahora lleva su nombre, y donde cientos de peregrinos y fieles católicos acuden cada año.