Veracruzanos van a “turistear” a Canadá con la esperanza de obtener trabajo

La falta de oportunidades en la zona rural de Minatitlán lleva a sus habitantes a dejar todo lo que conocen atrás, invertir todos sus ahorros y salir en busca de algo mejor para ellos y sus familias fuera del país.Debido a que Canadá es uno de los países donde los mexicanos no requieren estrictamente una visa para poder ingresar y en cambio con tan sólo la Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) pueden visitarlo; este es el destino más elegido por muchos para migrar sin arriesgar la vida.Tal es el caso de un varón que por respeto a su privacidad y debido al camino que está por emprender, se omitirá su nombre.Él llegó de la comunidad Francisco Villa en Minatitlán hasta Coatzacoalcos para tramitar su pasaporte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), acompañado de un grupo de amigos y conocidos con los que pretende emprender el viaje.Los varones, con sus botas bien boleadas y sus cinturones piteados, aseguran que irán de turistas pero si la suerte les ayuda y encuentran un trabajo con "chance" se quedan."Somos transportistas todos los que estamos aquí. Por medio de unos amigos supimos y ya vinimos a tramitar. Ya vinimos a lo que es, el pasaporte. Sólo es como turista, vamos a vacacionar unos días", dijo uno de ellos.En su comunidad la única opción laboral que existe es la de sembrar maíz en sus parcelas o dedicarse al transporte público en la modalidad mixto-rural. No hay más.Los ingresos, para la situación económica actual del país, definitivamente no les da para dar una vida digna a sus esposas e hijos y entonces, ir a "turistear" es la opción que les queda.Otros conocidos lo han hecho y ya no regresaron. "Turistear" los mantiene por allá y ahora pueden mandar a casa los montos que exige la realidad actual para poder subsistir."Se debe a que pues ya no podemos jalar para otro lado, hay otros lugares, pero es más complicado y en nuestra situación nos dieron la oportunidad y vamos a aprovechar. Aquí los salarios son bajos. Nos vamos de turistas y pues tomamos la decisión. Es difícil, con esfuerzo, dejar a la familia es triste, el gasto es algo, pero con esfuerzos y ahorros lo estamos logrando", mencionó.La partida de este hombre y otros 5 amigos ocurrirá posiblemente el próximo mes. En caso de que la "turisteada" no pegue, regresarán a lo mismo.Donde ellos viven, dijo, no hay más oportunidades laborales. Las promesas de trabajo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la generación de empleos no abarcan hasta donde ellos están.