Verificarán que negocios en Xalapa cuenten con cédula de empadronamiento

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, señaló que "peinarán" toda la ciudad para verificar que los negocios cuenten con su cédula de empadronamiento, en caso contrario, invitar a sus propietarios a regularizarse."Vamos a hacer un recorrido para invitarlos a que hagan su trámite correspondiente, porque se quedaron y hay muchos comercios que no tienen su cédula, ahorita es lo que estamos implementando para regularizar", comentó en entrevista.El funcionario municipal expuso que por ahora no se tiene un diagnóstico o un número aproximado de cuántos establecimientos comerciales están en esta situación."Ahorita no podría decir, vamos a peinar toda la ciudad para que los locales y comercios que no tengan su cédula, se les va a informar que ya tenemos los enlaces (de las otras dependencias municipales involucradas en los permisos) para que no anden perdiendo el tiempo y también el recurso se ingrese inmediatamente", comentó.Romero Gutiérrez comentó que esto permitirá informales a los negocios que no cumplen con los requisitos de forma inmediata, aunque la Ley le da un plazo de 15 días a su área para hacerlo."Anteriormente había comercios que tenían hasta 4 o 5 meses que no les daban el dictamen, ahorita no, máximo estamos pensando que los 15 días, pero yo pienso que en menos estamos dando ya la respuesta", estimó.El titular de Desarrollo Económico de la Alcaldía capitalina afirmó que el personal de inspección ya está haciendo recorridos por sectores de la ciudad para detectar y conminar a los comerciantes a empadronarse y tramitar su cédula de funcionamiento."No puedo decir en cuánto tiempo (se hará la revisión), pero creo que antes de finalizar el año tendremos regularizado ya", externó al precisar que las zonas de la periferia son las que presentan mayores problemas en falta de permisos de operación de los comercios.