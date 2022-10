Vía redes sociales, alertan sobre “enfermo y degenerado” acosador en Xalapa

En redes sociales se viralizaron diversas denuncias ciudadanas que advierten sobre el peligro que corren mujeres de esta Capital al existir un agresor sexual, por lo que piden seguir difundiendo esta “alerta ciudadana” para que las autoridades detengan a esta persona que amenaza la integridad de las féminas.Acompañadas de imágenes y videos, las publicaciones documentan penosos comportamientos que “el enfermo y degenerado sujeto” tiene, donde acosa a mujeres adultas y adolescentes en la calle, acorralándolas mientras se exhibe y masturba frente a ellas, “sin pudor ni miedo a que alguien más lo vea y lo detenga”.En correo electrónico enviado a esta redacción una afectada pidió que se hagan públicas las denuncias que han colocado varias personas en el sitio denominado: Tendedero UV y en Instagram.Decenas de usuarias aseguran haber sido afectadas alguna vez por este acosador, asegurando que las principales zonas donde el hombre hostiga son en Los sauces y Los Lagos.De acuerdo con los varios testimonios, se infiere que desde tempranas horas de la mañana el sujeto llega a correr al Paseo de Los Lagos y es desde ahí que comienza a realizar sus “prácticas degeneradas”.Con evidente preocupación, las afectadas piden tener mucho cuidado y procurar una red de difusión y tener cuidado para evitar toparse con este individuo que, lamentan, ya ha sido denunciado varias veces pero las autoridades, aun con pruebas, no han dado ninguna respuesta.Ante la inacción de autoridades, el hastío y el miedo que varias mujeres han vivido al encontrarse con este hombre, se quejan de que: “Vivimos en una sociedad machista que en muchos casos ha fomentado a estos tipos enfermos a sentirse libres de realizar este tipo de conductas degeneradas”.“En la mayoría de nuestras casas hay niñas, adolescentes y mujeres, imaginen que le haga eso a su hija, hermana, esposa o madre; no es justo que por tipos así vivamos con MIEDO o inseguras de poder salir”, se lee.Las denuncias, tanto en instancias oficiales como a través de redes sociales, se han realizado desde hace más de 6 meses. Asimismo, en el reciente Tendedero Uv que expone acosadores se le acusó nuevamente; sin embargo, las afectadas lamentaron que Instagram haya borrado las fotos y pruebas subidas con anterioridad sobre este agresor sexual.Aseguran que su campo de acción se ha ampliado desde la última vez que fue expuesto, ahora operando en Circuito Presidentes, Los Lagos, La Isleta, Zona UV, Zona Centro y Los Sauces. Advierten que usualmente se le ve con ropa deportiva, cubrebocas y gorra, lo que le hace pasar como alguien que sólo está haciendo ejercicio.La ola de acusaciones pone en duda la seguridad que las autoridades debieran garantizar a las mujeres, pues aunque se enfatiza en que ya se le levantó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, no se ha mostrado ninguna acción que ponga un alto a este individuo que, aseguran, lleva más de 3 años realizando este tipo de agresiones.Exhortan a continuar con denuncias y evitar a este tipo de personas; en el desafortunado caso de toparse con este agresor sexual, piden grabar los hechos y reportarlos a las autoridades y vía redes sociales.Las denunciantes compartieron la última reforma del Código penal con fecha del 26/11/2019, donde se lee que el Estado de Veracruz no cuenta con artículo alguno que penalice la portación de armas u objetos de defensa personal (no armas blancas), por lo que recomiendan encontrar la forma de defenderse.“Hermana, te prefiero violenta que violada o muerta”.