Vicepresidente nacional de COPARMEX denunció el allanamiento a su vivienda

El vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Sierra Álvarez, presentó el día de hoy ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia formal por allanamiento de morada, robo en grado de tentativa tras los hechos ocurridos en su vivienda el pasado sábado 10 de septiembre.Describió que fueron varios sujetos encapuchados quienes destruyeron el sistema de alarma y vigilancia de su casa, para posteriormente introducirse en el inmueble ubicado en el municipio de Boca del Río, cuando no se encontraba nadie y así registrar las habitaciones y causar destrozos.Detalló que le resulta extraño que los presuntos delincuentes, después de generar los daños al inmueble y permanecer en él por un periodo considerable de tiempo, únicamente sustrajeron un control de acceso al estacionamiento, lo que le parece inusual.“Hasta el momento son los daños que ocasionaron para entrar y salir, los daños de las alarmas y el robo únicamente del control de apertura y cierre del estacionamiento. Eso nos extraña e inquieta. Me parece un acto que atenta contra la tranquilidad y la integridad física de mi familia y de los empresarios y así lo manifesté en mi denuncia”, expresó.Los hechos quedaron consignados en la carpeta de investigación No. BCR/DXVII/F2/1388/2022, luego de la declaración en el juzgado segundo que realizó el también expresidente del Centro Empresarial COPARMEX en Veracruz.Sierra Álvarez insistió en la necesidad de que exista una verdadera estrategia de seguridad que coordine a las autoridades y a los cuerpos de policía municipal, estatal y federal “una estrategia que atienda los orígenes de la inseguridad, que ponga especial atención en la prevención y que sancione a los delincuentes”, dijo.Por último, recordó que, a nivel nacional, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común de enero a julio de este año, se han registrado un millón 246 mil 566 delitos de este tipo, mientras que, en Veracruz, la cifra alcanza los 50 mil 662 casos.