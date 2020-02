Vicerrector en Orizaba-Córdoba alerta por alto porcentaje de rechazados en la UV

La Universidad Veracruzana (UV) es la primera opción de estudio para los jóvenes que desean cursar una carrera, pero alrededor de siete mil que buscan su ingreso, solo alcanzan a entrar dos mil 344, señaló el vicerrector José Eduardo Martínez Canales.



Mencionó que las carreras de mayor demanda son las del área de la salud, como son la de medicina, odontología y enfermería; sin embargo también hay otras como la de químico farmacéutico biólogo, arquitectura, derecho, contaduría y administración, tanto en el sistema escolarizado como en el abierto, que también son muy solicitadas.



Recordó que está por emitirse la convocatoria de ingreso para este año e hizo hincapié a los jóvenes y sus padres en que este trámite se realiza totalmente en línea y no tiene intermediarios.



Indicó que para ellos ya es una etapa de mucha actividad, pues después se abre la convocatoria de ingreso a posgrado.



Respecto a la demanda que hay para entrar a la UV, consideró que se debe a que los programas de estudio cuentan con reconocimientos de calidad y están acreditados.



Comentó que hace cuatro años había algunos programas que no completaban su matrícula, por lo que se comenzó a aplicar algunas estrategias especiales y desde hace tres años a la fecha no hay lugar que se quede sin ser solicitado.



Detalló que esas carreras eran la de gestión y dirección de negocios; biología y sociología, pero en hoy en día tienen también mucha e demanda e incluso jóvenes que no logran ingresar se preparan y esperan la siguiente convocatoria.