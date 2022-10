Víctima de asalto no pidió ayuda ni a policía dentro de banco: Cuitláhuac

Tras el asalto al Banamex de Coatzacoalcos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, calificó el hecho como extraño toda vez que la víctima no ha querido proceder legalmente y no hubo arma visible durante el supuesto atraco.Relató que incluso a unos metros del lugar estaba la Policía Municipal y dentro del banco un Policía Auxiliar y pese a ello no se solicitó el auxilio.Al momento, se sabe que la persona fue despojada de por lo menos 200 mil pesos que retiró de la sucursal bancaria."Ahorita en Coatzacoalcos hubo una movilización policíaca de las fuerzas en un banco, pero la extrañeza es que la víctima del asalto o lo que haya sido, no colabora. Pero no solamente eso, a unos metros de ahí afuera estaba la Policía Municipal y nunca recurrió a su auxilio estando ahí y esa extrañeza de que bueno que se investigue. No hay arma visible en el que le quita el dinero.“Hay una policía dentro del banco, te están quitando el dinero, no hay arma visible y no solicito el auxilio, quizá el arma estaba escondida, pero saliendo pido auxilio si ahí la tengo y cuando preguntan digo que no quiero decir nada", cuestionó.Pese a lo anterior, García Jiménez detalló que pidió a la Fiscalía General del Estado investigar el hecho."Le pedí a la Fiscal que investigue, nosotros no nos hacemos ni a un lado ni nos hacemos guajes”, finalizó.