Víctor Carranza no se ha ido, que atienda deuda de Coatza con CFE: Amado

El alcalde electo de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, informó que intentará negociar la deuda del Ayuntamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que data del 2015.Añadió que en tanto no entre en funciones, le corresponde al actual presidente municipal, Víctor Carranza, tomar las decisiones que considere pertinentes para solucionar el tema."En ese tema tengo noticias de que hay un adeudo significativo con CFE, no hemos llegado a esa partida en particular, entiendo que son pasivos que tiene el Ayuntamiento, habrá que negociarlo con la empresa en tanto no sea mi responsabilidad pues obviamente le corresponde al Presidente Municipal en funciones en tomar las decisiones que considere pertinentes de mi parte pienso tocar las puertas y establecer una vía de negociación que nos permita solventar los adeudos que se tienen, no se trata que se desconozcan adeudos, no es posible, son responsabilidades constitucionales como todos lo entendemos, mientras eso pase el alcalde Víctor Carranza tiene la batuta", dijo.Reconoció que seguramente no sólo será ese pasivo sino otros más los que encuentre al tomar las riendas del municipio, por eso explicó que en su momento hará señalamientos de cuáles son para que la ciudadanía sepa en qué condiciones recibe la administración.Y mencionó que es necesario establecer una mesa de diálogo para evitar querellas."Lo mejor que puede pasar con CFE y el Ayuntamiento es poner una mesa, no se trata de que haya una querella de entidades públicas, sino una solución que fortalezca la vida institucional del país y se camine por la legalidad", finalizó.