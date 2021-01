Vida nocturna en Xalapa, el potencial turístico sin explotar

Empresarios del entretenimiento coincidieron en el potencial que tendría promover la vida nocturna de Xalapa, con una definida y clara estrategia de colaboración y cooperación de las autoridades.



Además, los industriales de la música y la diversión enfatizaron en el historial de la Capital con establecimientos de renombre, en donde DJs y bandas de rock crecieron y se posicionaron en el país.



En el octavo episodio de Al Calor Empresarial, Mesa de Charlas con Mauricio Cuevas Gayosso, participaron los empresarios Armando Ramírez Ortega, José Torres, José Kuri y Alberto Gómez, quienes señalaron la necesidad de una mayor comunicación con la autoridad para entender a la industria del entretenimiento.



Al respecto, Alberto Gómez aclaró que la industria del alcohol —las cerveceras y las licoreras—, no es la misma que la industria del entretenimiento: los bares y centros nocturnos.



“Xalapa tiene una gran historia de muy buenos lugares con una gran derrama económica, con gente de Coatepec, de Xico, de todos los alrededores. Los lugares que tiene Xalapa no se toman en cuenta como punta de lanza para el turismo, para la generación de empleo, para la derrama económica como ocurre en otros lugares”.



Gómez recalcó que acatan todas las instrucciones y disposiciones de las autoridades respecto a la venta de alcohol y prevención de accidentes con los denominados “conductores designados”.



“El tema de las autoridades es la falta de comunicación nada más”, dijo.



Además, insistió en que la vida nocturna es segura y agradable en Xalapa, por lo que “se pueden hacer muchas cosas si hay voluntad”.



Por su parte José Kuri enfatizó que la capital requiere a un funcionario en turismo que tenga la visión necesaria para explotar dicho rubro y no generalizar a la industria del entretenimiento como “giros negros”.



“Nos catalogan como giros negros sin saber, y la mitad de los negocios como bares, antros, diversión nocturna están bien puestos, pagamos nuestros permisos, sacamos las firmas de los vecinos, pagamos los refrendos que nos exigen las autoridades”, dijo.



Si bien aceptó que hay casos aislados, por uno u otro prestador que no tenían permisos, “se la agarran contra todos y creo que no está bien; sí debemos ir quitando lo de los giros negros, pero llevo el sustento a mi casa y es muy fácil que cualquier persona llega a clausurarte”.



Y es que de los antros y centros de entretenimiento dependen 4 mil personas en Xalapa, y por lo tanto, representan potencial económico.



Se extraña a “las discos”



Kuri afirmó que en Xalapa “se extrañan” las antiguas discotecas, con un ambiente totalmente distinto a los bares y cervecerías en la actualidad.



“Extraño las discotheques, ahorita es bar, bar, o en su caso, cervecerías, o aquellas épocas de las discotheques, de vamos a sacar a bailar a aquella chavita y la llevabas a la pista de baile, platicabas con ella, todo eso se ha perdido, yo sí lo extraño. Desde que el DJ abría pista, desde el tiempo que era yo DJ abrías pista, y con el audio y las luces ya sabías a quien caerle y quien le ibas a sacar a bailar”.



Si bien coincidió en dar paso a las nuevas tendencias y las modas, también observó que la costumbre de sacar a bailar se perdió para mal.



Los empresarios admitieron que con el tiempo cambió la forma incluso de “abrir pista”.



José Torres, de Grupo Mandarín, explicó que en los antros reproducen un intro pregrabado para iniciar la fiesta, mientras en la discoteca, el DJ mezclaba la música para animar a los asistentes.



Alberto Gómez, de Rapsodia Karaoke, observó que de un tiempo a la fecha incluso se pierde el papel central del DJ en un antro, o bien, de las bandas de rock en vivo para posicionar un establecimiento.



“Y luego ni DJ tienen, sólo Spotify o la memoria”, dijo.



Así, en la “época de oro” de la vida nocturna en Xalapa surgieron bandas como Derechos Reservados, Espacios Vacíos, Parámetros, Caos, Fuera de Tono, y estos grupos recorrieron Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Monterrey.



“Xalapa es la gran cuna de las bandas de rock, son músicos, grandes artistas, músicos en verdad y si querías jalar a Veracruz y luego jalaban con las bandas de Xalapa”.



Gómez reconoció que cuando las bandas xalapeñas realizaban gira en distintos antros del país, recomendaban a su vez a otros grupos artísticos, y así abrieron el camino al resto de los rockeros de la capital.



Hoy, esa época la recuerdan en fiestas dirigidas a un público “de nostalgia”, con los grupos, los DJ y la música de esa época.



Pepe Kuri enfatizó que Xalapa representó un “parteaguas” en el entretenimiento nocturno en los ochenta y los noventa, con Paladium, la Séptima, la Octava, la Mulada.



“Fue una sensación impresionante con los grupos de rock y no cualquier banda podía estar allá arriba, en la tarima”.



El panorama cambió con los nuevos establecimientos en Xalapa, en donde los empresarios no le dieron el valor a la banda en vivo o a un DJ de renombre.



En el caso de Armando Ramírez Ortega, de Zoom Terraza Bar, reconoció que los antros igual “vendían” cuando un DJ o una banda de rock se presentaban.