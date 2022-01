Video contra Cisneros fue montaje de una “bandita”, hecho “por instrucción”

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que el homicidio de 9 personas en el municipio de Isla en días pasados fue por un conflicto interno entre bandas de un mismo cártel, no entre dos organizaciones criminales. Además, aclaró que el video en que se implicaba al Secretario de Gobierno en dicho crimen se trató de un montaje de una de esas “banditas”.En conferencia de prensa, el Mandatario detalló que dicho montaje fue una instrucción y se investiga por qué lo hicieron.“(El multihomicidio) es el acomodo o venganza, porque se corrobora que varios de los que fallecieron en ese hecho tenían relación con una de las bandas”, expuso.García Jiménez agregó que son bandas muy pequeñas del mismo grupo delictivo que predomina en esa región.Comentó que por “alguna razón y extraña indicación” que se está indagando, se le instruyó a esa banda que montaran el video que circuló en redes sociales, en el cual acusaban que Cisneros supuestamente apoyaba al Cártel de Sinaloa “El video es un montaje mal hecho, no sabemos cuál era el fin exacto, está investigándose, porque el que habla dice ser familiar del Secretario del Gobierno y no es, dice ser víctima pero es cómplice porque no está dentro de las víctimas fatales”, dijo.Al respecto, aclaró que los 10 que aparecieron amagados en un video, no fueron los mismos encontrados en la carretera sin vida, sólo algunos de ellos.Y es que quien habla fue de la banda que ultimó a todos los demás.“Esa es la sospecha; es presunto cómplice de quien los ultimó”, dijo el Gobernador al señalar que el montaje del vídeo y el homicidio de las personas no están tan entrelazados.