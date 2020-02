Video exhibe a Diputado "robando" cadáver de forense; desafuero sería inminente

Este jueves filtraron el video de los hechos ocurridos en el municipio de Alto Lucero, cuando el diputado independiente Erik Iván Aguilar López se habría opuesto a que le practicaran la necropsia de Ley a una persona fallecida, argumentando su cargo como legislador, además de amenazar a peritos.



“El cuerpo ahorita se lo llevan a su casa, así sea lo último que yo haga”, expresó el legislador por el Distrito de Misantla, quien incluso se refirió a la fiscal como una “idiota” que nadie conocía y ante la insistencia de que no podía llevarse el cuerpo, expresó: “a la fiscal me la como en tacos”.



En el vídeo se observa al diputado local mencionando que al tío (la persona fallecida) en 10 minutos se lo llevarían. Según se mencionó, el cadáver correspondía a Delfino Aguilar, campesino de 40 años, quien fue víctima de atropellamiento y además sería su familiar.



“Es una idiotez, poner a gente idiota en ese tipo de cargos, es una vergüenza! Es mi familiar, es mi familia y ahorita no lo vamos a llevar”, expresó ante las autoridades y presentes en lo que parece un hospital de Alto Lucero.



En el mismo vídeo se observa al diputado afuera de la Clínica haciendo una llamada, donde pide que vayan a calmar a los ciudadanos, “porque yo ya no puedo”.



Con palabras altisonantes e insultos, Aguilar López aseveró que se llevaría el cuerpo, mismo que se observaba en la camilla e incluso alienta a los familiares a que le ayuden a llevarse el cuerpo: “que nos detengan a todos”, retó.



Acto seguido, dos hombres toman la camilla e intentan retirarla.



Cabe mencionar que esta acción constituye un delito, de ahí que el legislador presenta un proceso de desafuero ante la Comisión Instructora del Congreso del Estado, la cual determinará si procede o no su separación del cargo para poder procesarlo.



En caso de que el desafuero sea procedente el pleno del Congreso deberá votar a favor o en contra de quitar el fuero a su compañero.