Viene cuarta Alerta Especial por COVID-19; será del 12 al 15 de febrero

El Estado de Veracruz plantea una cuarta “Alerta Especial por COVID-19”, la cual entrará en vigor del viernes 12 al lunes 15 del presente mes de febrero, con exhortos para evitar reuniones el 14 de febrero, así como a reforzar las medidas sanitarias en restaurantes, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que estas Alertas han funcionado.



En conferencia de prensa, el Mandatario veracruzano reconoció que, de acuerdo con las estimaciones, tras las festividades de fin de año, así como el incremento en las enfermedades respiratorias, se esperaba que para febrero el Estado llegara a semáforo rojo.



Sin embargo, se mantiene en naranja y con una disminución en la velocidad de contagios entre los ciudadanos, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener las medidas sanitarias, así como evitar salir de sus viviendas si no es necesario.



“Del viernes al lunes, hicimos una pequeña modificación (...) del 12 al 15, es un fin de semana que coincide con la quincena y con el 14 de febrero, dentro de las cosas que vienen, un exhorto para cuidar esa fecha, evitar las reuniones y aglomeraciones de personas. Vamos a pedir a los restaurantes que respeten las medidas sanitarias, eso va a dar confianza para que la gente asista con tranquilidad”, apuntó.



Asimismo, dentro de la cuarta Alerta se plantea un exhorto a las autoridades municipales que llevan a cabo bodas colectivas en esa fecha, a que lo hagan con el respeto absoluto a las medidas sanitarias, así como también suspenderlas o posponerlas según sea el caso, dependiendo de la situación en cada región.



“El exhorto va dirigido a todo evento que tenga que ver con el 14 de febrero, que en las bodas que se llevan a cabo se respeten todas las medidas, donde se determine no hacerlas, suspenderlas”, dijo al señalar que tiene confianza en la población para acatar estas medidas, ya que Veracruz se mantiene en naranja gracias a las acciones que se aplicaron de manera preventiva.



“Le apostamos a la gente consiente. Ha dado buenos resultados. Se esperaba que en febrero, tras las festividades decembrinas, el aumento de las enfermedades estacionales, estuviéramos en rojo y llegamos a febrero en naranja. Pensamos que, con las medidas y alertas preventivas, disminuimos el crecimiento, los contagios continúan pero no como esa oleada de 12 puntos. Creemos que si seguimos haciendo conciencia liberaremos todo febrero en naranja”, explicó.



Finalmente, el Gobernador mencionó que, en reunión con los propietarios de plazas comerciales, se acordó reforzar las medidas sanitarias, así como aplicar medidas más estrictas para evitar el riesgo de contagios.



“Se habló con empresarios de los comercios grandes, de las plazas y accedieron a que se supervisaran de manera más estricta las medidas y que iba a haber un exhorto en las mismas plazas”, finalizó.