Vigilan que migrantes no viajen enfermos por región Orizaba

Aunque el paso de migrantes es frecuente en la zona, en lo que va del año no se han detectado casos de enfermedades entre esos ciudadanos extranjeros, indicó el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en la zona, Luis Alfredo Soler Orozco.Explicó que de manera permanente se mantiene un operativo y cuando se detecta a las personas se les hace un análisis sanitario con el apoyo de las áreas de Vectores y Epidemiología.Mencionó que en caso de que se detecte algún riesgo, entonces se les brinda atención médica, pero hasta ahora eso no ha sido necesario.Sobre la próxima llegada al país de la caravana de madres de migrantes desaparecidos, comentó que no se tiene previsto que pase a esta zona, pero sí están listos para brindar la atención en el caso de que sea necesario.Soler Orozco indicó que “estamos prevenidos, nosotros nos coordinamos con las demás jurisdicciones y estamos listos para dar total seguimiento”, comentó.Cabe recordar que esa caravana ingresará a México el primero de mayo y estaría llegando a Amatlán de los Reyes el 5 de mayo, en donde sus integrantes serían recibidas por la asociación de Las Patronas, quienes las acompañarán en una homilía para pedir por sus hijos y les darán albergue.