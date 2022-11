Vigilan que trabajadores sexuales en Córdoba no tengan alguna ETS

La Coordinación de Salud Municipal registra 500 tarjetones de salud de trabajadores sexuales, quienes cumplen con las medidas sanitarias para ejercer su oficio y se les realizan los estudios periódicamente para verificar que no tengan alguna enfermedad de trasmision sexual.La titular de esta Coordinación, Adriana Arteaga Vega, puntualizó que no han encontrado en este sector casos positivos de VIH/Sida, sin embargo, los exhortó a realizar sus análisis para descartar algún contagio y aquellos que salgan positivos de alguna ETS se les retira su tarjetón y no pueden seguir trabajando.Los inspectores sanitarios trabajan de manera permanente verificando a los sexoservidores y que no pongan en riesgo a los usuarios de dicho servicio.La entrevistada dijo que a la fecha no hay incremento del padrón de trabajadores sexuales ni se ha detectado que migrantes ofrezcan el servicio como se ha registrado en otros estados y municipios.