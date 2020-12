Vigilarán si aumenta número de niños trabajando en calles de Coatepec

El secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en Coatepec, Jaime Ronzón Ortiz, informó que no se ha reportado un incremento de menores laborando en las calles del Pueblo Mágico en lo que va de diciembre.



Sin embargo, destacó que sí hay un aumento de personas acompañadas de sus hijos menores de edad, que provienen de otros municipios aledaños y acuden a Coatepec a vender sus productos de temporada.



Entrevistado, dijo que debido al incremento de niños y niñas que se observan en otros municipios trabajando, se hizo un recorrido en Coatepec.



“Ya se hizo un recorrido por las calles, no hemos percibido que exista un incremento, no ha habido casos, hemos visto gente pero que bajan de otros lugares, recientemente vimos una persona con su hijo pero se escapó ante los cuestionamientos de nosotros”, acotó.



Abundó que las personas que arriban al Pueblo Mágico provienen principalmente de Xico, Teocelo y otras localidades.



“Lo que si, es que por fechas decembrinas bajan algunos a ofrecer sus productos de temporada pero no son de Coatepec, son visitantes o quienes vienen de otros municipios acompañados de sus pequeños. Se les hace sabedores en lo que están incurriendo, se les dice de la explotación laboral de sus niños”, explicó.