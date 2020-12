VIH ha cobrado más vidas que COVID y aún no hay vacuna: Grupo Multisectorial

Patricia Ponce Jiménez, coordinadora del grupo multisectorial de VIH, lamentó que a pesar de que la pandemia del VIH-Sida ha cobrado más víctimas en todo el mundo que el COVID-19 y la influenza, al momento no haya una vacuna contra esa enfermedad.



“Ahí sí sale la vacuna rapidito, en un año, que no en 40, y ya están por llegar a todas partes del mundo”, comentó.



Ponce Jiménez relacionó esa rapidez de buscar una vacuna contra el coronavirus al desastre económico que ha generado éste en el mundo capitalista, por lo que le metieron todo el vapor del mundo para sacar ese biológico, “no porque nos quieran mucho los gobiernos y deseen que no nos petatiemos”.



Recordó que hoy se está recomendando a todo mundo protegerse con cubrebocas para no contagiarse de COVID-19, pero a pesar de eso hay mucha gente, desconoce la proporción, que se niega a usarlo con los mismos argumentos que se daban para el VIH-Sida: no existe, es un invento del gobierno y a mí no me va a dar.



Señaló que, si hay gente que se niega a usar el cubrebocas, puede entender como hay quienes se niegan a usar un condón.



Ponce Jiménez indicó que todo mundo habla del cubrebocas, se los compra en distintos colores y diseños, pero nadie habla del condón, porque se le relaciona con la sexualidad al ser principalmente una enfermedad de transmisión sexual y entonces se deja como un tema oculto que nadie quiere tocar.



Puntualizó que el 90 y tantos por ciento de la población adquiere el VIH-Sida por relación sexual.