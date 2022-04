Villalpando rendirá sus cuentas, yo sí camino por Xalapa: Rosalinda Galindo

Al afirmar que ella sí “camina” por las colonias, la diputada local Rosalinda Galindo Silva se desmarcó de la ausencia de los representantes populares morenistas en Xalapa como Rafael Hernández Villalpando.Cabe recordar que Hernández Villalpando, diputado federal morenista, ha recibido severas críticas pues los ciudadanos del Distrito 10 de Xalapa no ven su trabajo en la Cámara de Diputados ni tienen contacto con él.Sobre ese supuesto, Galindo Silva negó que en su caso le haya “quedado a deber” a sus electores, pues afirmó que siempre está “en contacto con la ciudadanía” y que incluso recientemente realizó trabajos en las colonias que votaron por ella.“Yo sí camino, tan es así que cuando fue la elección tuve excelentes resultados, tuve 2 a 1 porque yo siempre así me he conducido”, afirmó.La legisladora local sostuvo que sólo puede hacerse responsable de los actos propios, no así de los del legislador federal, pues deberá ser él quien “rinda sus cuentas”.Galindo Silva admitió que la ausencia de los representantes populares puede impactar de manera negativa en el movimiento de la llamada Cuarta Transformación “pero al final de cuentas la ciudadanía tiene la oportunidad y lo eligió”.Sin embargo, descartó que esta ausencia haya influido en la votación de Revocación de Mandato celebrada hace casi dos semanas y donde Xalapa fue una de las ciudades con menos participación de electores, pese a que es un bastión morenista, pues reiteró que ella acude donde le piden que vaya.