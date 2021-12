Vinculación interdisciplinaria, importante para atender agenda pública: Alfonso Colorado

Con la llegada del doctor Alfonso Colorado como titular de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, esa área se transforma. No sólo promoverá a sus grupos artísticos, sino también al conocimiento académico en general y todo aquello que dicte la agenda pública, como el cambio climático o la migración, programa incluyente con la participación interdisciplinaria de académicos de todas las áreas de nuestra máxima casa de estudios.“No existe otra ciudad en América Latina que tenga tanta actividad musical, institucional y académica como Xalapa, con una Orquesta Sinfónica, una escuela de jazz, que tenga escuelas de música clásica, tanto de Gobierno del Estado, como de la Universidad, que tenga tantas asociaciones y grupos civiles trabajando. Tenemos un superávit de músicos. En los últimos años, paradójicamente ha crecido más la oferta que la demanda”, refirió Alfonso Colorado, entrevistado en días pasados en su oficina de la calle de Juárez.“Las instituciones municipales debemos de organizarnos para no empatar nuestros conciertos o actividades. Para ofrecer al público espectáculos que le permitan planear para asistir al mayor número posible. Ese es fundamental. No debemos pelear por el público, sino armonizar, que trabajemos con objetivos similares, sumar esfuerzos, que en lugar que sean paralelos sean convergentes”.Destacó la importancia de la vinculación interdisciplinaria “desde los grupos artísticos, desde la actividad académica, desde aquellos que hacen investigación, alumnos, espacios con programas multidisciplinarios, vincular la ciencia con el arte, con el resto de conocimientos. Si la agenda pública atiende un problema alimentario fuerte, buscar en la Facultad de Nutrición expertos que hablen de la calidad de alimentos, de la importancia de la agronomía”.“El conocimiento académico en general, aquella que dicta la agenda pública, así como hay temas como el cambio climático, la migración, desde los grupos artísticos, desde la actividad académica aquellos que hacen investigación, profesores y alumnos, con espacios programas multidisciplinarios, vincular la ciencia con el arte, con el resto de conocimientos. Si la agenda pública un problema alimentario fuerte, facultad de nutrición, calidad de alimentos agronomía”.“Vincular la ciencia con el arte, con el resto de conocimientos, con la agenda pública, como la salud, la música se ocupa de todo el contexto. Vamos con nuestra programación, a evidenciar esto con obras artísticas que tratan de la siembra y la cosecha, con coreografías del ballet folklórico, con historiadores que conocen el proceso de agricultura en Veracruz. Especialistas que lo han analizado en el cine o literatura. Vamos a convocar a académicos para que, entre todos hagamos esa labor, al igual que los músicos, académicos depositarios”.“¿Qué es la difusión cultural artística y científica? Traer a gente muy conocida, mostrar a la gente que ya está trabajando, académicos, artistas, actores, dramaturgos, coreógrafos, articulados con base en un proyecto. ¿Cuál es la idea? Estamos en una situación en que la agenda pública es importante, debemos atender las demandas sociales para ofrecer respuesta”.Melómano de corazón, que gusta de todos los géneros musicales, recomienda utilizar la infraestructura existente y utilizarla, de vincularse con otras instituciones. Debido a que la música, el teatro, la danza, forman intelectual, política y culturalmente a la comunidad.El doctor Alfonso Colorado, director general de Difusión Cultural, reconoce que en Xalapa hay amplia infraestructura no sólo académica sino social y universitaria, “gente que estudia el hip hop, hecho por chicas, por jóvenes. Hay una amplia infraestructura no sólo de académicos, gente de la comunidad, preparados y profesionales. Esto es importante, fundamental, ahora que Xalapa tiene el nombramiento de la UNESCO, es un aval tremendo. Con ello todo que se hace en la ciudad, repercute internacionalmente”.“El nombramiento no sólo cambia el qué, también el cómo…”Rafael Colorado lo tiene claro, llegar a la comunidad en general, no sólo la universitaria en general, en contextos sociales, históricos, musicales a partir de dos ejes: la sustentabilidad y los derechos humanos.